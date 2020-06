Tutte le novità che iOS 14 ha copiato da Android

24 June 2020 – 13:41

I widget sulle schermate home esistevano su Android dalla prima versione, e in Windows Phone si chiamavano Live Tile; la App Library somiglia all’App Drawer e le App Clip ricordano le App Slice. Questa versione di iOS si annuncia come una delle più influenzate da contributi esterni, ma questo non è necessariamente un male.Continua a leggere



I widget sulle schermate home esistevano su Android dalla prima versione, e in Windows Phone si chiamavano Live Tile; la App Library somiglia all’App Drawer e le App Clip ricordano le App Slice. Questa versione di iOS si annuncia come una delle più influenzate da contributi esterni, ma questo non è necessariamente un male.

Continua a leggere I widget sulle schermate home esistevano su Android dalla prima versione, e in Windows Phone si chiamavano Live Tile; la App Library somiglia all’App Drawer e le App Clip ricordano le App Slice. Questa versione di iOS si annuncia come una delle più influenzate da contributi esterni, ma questo non è necessariamente un male.

Fonte: Fanpage Tech