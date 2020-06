Reset, il nuovo numero di Wired in edicola dedicato a storie e idee per ripartire

Sono stati mesi difficili. L’impatto della pandemia sull’economia, sulla scuola, sul lavoro, sulle abitudini quotidiane di ognuno di noi è stato talmente potente che, per guardare avanti e ripartire, bisogna resettare tutto. E approfittare dell’occasione per riprogettare quello che non funzionava prima.

Per farlo, Wired non può che affidarsi alla tecnologia, al digitale, all’intelligenza artificiale, all’open source, alla realtà virtuale e aumentata, all’innovazione. Insomma a quelli che sono sempre stati i cavalli di battaglia della nostra testata e che oggi ci sembrano gli strumenti fondamentali per affrontare la sfida della ricostruzione con entusiasmo e determinazione.

Per questo, nel numero estivo del nostro bookazine, intitolato per l’appunto Reset, troverete i contributi di grandi editorialisti e giornalisti d’inchiesta sui temi caldi del post-coronavirus: l’utilizzo corretto dello smart working, la ripartenza del sistema-scuola dopo l’emergenza, il ripensamento di alcuni meccanismi dell’economia globale, la salute dell’industria dell’entertainment, la gestione dei dati nel rispetto della privacy, la riprogettazione degli spazi architettonici e tanto altro.

Tra le firme, il blogger tech più famoso del mondo, Cory Doctorow, il filosofo Gino Roncaglia, il padre del cyberpunk Bruce Sterling, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani, il designer Paolo Pininfarina e l’architetto dello studio Piuarch Francesco Fresa, la coppia di scrittori umoristici Zach e Kelly Weinersmith. Come epilogo, un racconto visivo, firmato dal fotografo Mattia Balsamini e dal giornalista Raffaele Panizza, di tutte quelle aziende italiane che, durante i giorni più duri dell’emergenza Covid-19, hanno saputo reinventarsi e hanno aiutato le strutture e il personale sanitario.

Non manca, infine il nostro allegato business, questa volta dedicato a uno dei settori industriali con le prospettive di sviluppo più interessanti, quello spaziale. Wired Space Edition, nel consueto formato tabloid, è introdotto da un editoriale dell’astronauta italiano Paolo Nespoli e tocca temi come la colonizzazione, la diplomazia extraterrestre, lo stato di salute dell’industria italiana, la gestione dei satelliti e dei rifiuti in orbita.

