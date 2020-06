Perché il “whatever it takes“ di Mario Draghi è nella Treccani

(Photo by Sean Gallup/Getty Images)Era il 26 luglio 2012 e Mario Draghi, all’epoca a capo della Banca centrale europea da poco più di un anno, pronunciava uno dei suoi discorsi più famosi, quello contente l’ormai celebre frase “whatever it takes”, in riferimento agli sforzi che la Bce avrebbe compiuto per difendere l’euro dalla crisi economica che stava colpendo l’eurozona. Quelle parole – traducibile in italiano con “costi quel che costi” o “a ogni costo” – sono entrate nel lessico comune, soprattutto di politici, economisti e commentatori, e a certificarlo è arrivata anche la prestigiosa enciclopedia Treccani che, nella sua versione digitale, ricostruisce il significato, storico, politico e sociale dell’espressione.

La storia del “whatever it takes”

“Il «Whatever it takes» apre nella politica europea un altro orizzonte che non aveva precedenti. […] Da quel momento, si può dire che l’Europa diventi l’Europa di Mario Draghi. A posteriori, lo riconoscono sia gli estimatori, sia i detrattori”, si legge nella definizione dedicata all’espressione da parte dell’enciclopedia.

Queste parole non solo hanno consolidato la figura di Mario Draghi come “il più importante uomo di stato europeo dell’ultimo decennio”,come ha scritto la Treccani, ma hanno aperto anche una fase politica ed economica in Europa del tutto nuova. Nel 2012, i paesi della zona euro stavano attraversano una delle congiunture più difficili dall’introduzione della moneta unica: spread a livelli altissimi in molti paesi, la Grecia a rischio default e un forte sentimento di euroscetticismo – che quattro anni dopo avrebbe portato alla Brexit nel Regno Unito – stava attraversano gran parte dei paesi dell’Unione europea. Draghi, durante una conferenza a Londra, con il suo “whatever it takes” ha dato l’abbrivio a un pacchetto di misure fiscali e monetarie che avrebbero protetto l’euro. Tra queste, l’innovativo quantitative easing cioè un’iniezione di liquidità nel sistema bancario europeo grazie all’acquisto, da parte della Bce, di azioni, obbligazioni e titoli di Stato.



Gli effetti del discorso si sono visti immediatamente sui mercati, dove lo spread tra titoli di stato italiani e bund tedeschi è passato da 520 a 473. Nel lungo periodo, invece, le decisioni della Bce hanno contribuito a sostenere il mercato dei titoli pubblici europei, a finanziare politiche di investimento, a ridurre la disoccupazione e a mantenere bassa l’inflazione. Proprio per questo, scrive la Treccani, “il Whatever it takes può essere assunto come modo di dire emblematico della salvezza dell’Europa dell’euro”. Infatti, l’espressione è tornata in auge, durante il periodo di pandemia, per indicare che ruolo dovrebbe assumere l’Ue per aiutare gli stati più colpiti dal Covid-19.

