In Irlanda la Guinness avanzata dal lockdown è stata usata per coltivare alberi di Natale

24 Giugno 2020 – 18:03

(Foto: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)On Tuesday, 19 December 2017, in Dublin, Ireland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)Per fare un albero (di Natale) ci vuole una birra. Una scurissima Guinness, per la precisione. La stranota azienda irlandese, infatti, durante il lockdown ha deciso di ritirare dai pub chiusi i fusti con la birra avanzata (che sarebbe quindi andata sprecata) e usarla per fertilizzare coltivazioni di abeti natalizi, all’interno di un progetto ecologico di cura delle foreste.

L’iniziativa, si legge sull’Indipendent, è stata decisa durante la quarantena per aiutare i gestori dei locali che hanno dovuto chiudere i battenti per un lungo periodo (in Irlanda i pub riaprono dal 3 luglio, un giorno prima dell’Inghilterra). “È stato un momento difficile per il birrificio, ma è stato un momento molto più difficile per chi stava cercando di gestire punti vendita in questa parte del mondo”, ha spiegato Aidan Crowe, direttore delle operazioni della sede della Guinness di Dublino.

Così è partito il recupero della birra che altrimenti sarebbe andata sprecata. Crowe non ha dato una cifra precisa, ma si parla di milioni di litri di stout. Dopo averla lasciata decantare, la bevanda è stata dispersa “attraverso una serie di percorsi ecosostenibili”. La gran parte è stata usata in piantagioni di salici e alberi di Natale, mentre il resto è stato trasformato in biogas in impianti di digestione anaerobica o è stato usato nel compostaggio.

L’operazione Babbo Natale non è stata l’unica iniziativa della Guinness legata all’emergenza Covid-19: ha anche annunciato un fondo da 80 milioni di sterline (circa 88,6 milioni di euro), chiamato Raising the Bar per aiutare i pub a sostenere le spese per le nuove misure igieniche e di sicurezza. Di questi, 14 milioni di euro sono diretti ai pub in Irlanda.

