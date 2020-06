Il mangiacassette portatile di nuova generazione, smart ma dal look vintage

24 Giugno 2020 – 15:03

Foto: WE ARE REWINDSe il lancio del Walkman in versione digitale quarant’anni dopo il suo primo debutto non è bastato per soddisfare i nostalgici delle tecnologie del passato, ecco che arriva dalla Francia un mangiacassette reinventato che ci farà tornare indietro di qualche decennio.

Il suo nome è We Are Rewind ed è un lettore portatile di cassette musicali lanciato in un progetto di crowdfunding su Kickstarter. Nato dall’idea di un gruppo parigino di appassionati di musica e prodotto da AV Industry – produttore e distributore francese di apparecchiature audio di fascia alta – che ha sposato sin da subito il progetto, questo lettore musicale è destinato a tutti coloro che vorrebbero riascoltare le vecchie cassette audio ma non riescono a reperire facilmente un walkman: infatti, a oggi, è piuttosto difficile trovarne ancora in commercio e sono sempre meno i brand impegnati a produrre nuovi modelli.

Con un design squadrato e finiture precise che richiamano i sistemi audio hi-fi e giradischi di un tempo, la sua scocca è costruita interamente in alluminio e restituisce un tocco gradevole e un risultato estetico eccellente.

Dotato di due jack audio da 3.5mm – uno per il collegamento degli auricolari e l’altro per una sorgente in entrata -, rotella per la regolazione del volume, tasti per controllare la riproduzione e connessione bluetooth 5.0, il dispositivo possiede un microfono integrato così da consentire, non solo la possibilità di riprodurre le audiocassette – quelle Type 1 – ma anche di effettuare registrazioni. Ad alimentarlo, invece, è una batteria al litio ricaricabile tramite il connettore usb presente al lato del dispositivo.

Disponibile in tre colori differenti, blu, arancione e grigio – ribattezzati rispettivamente Kurt, Serge e Keith – We Are Rewind si può ordinare a 89 euro e le prime consegne – Italia inclusa – sono previste durante il prossimo settembre.

The post Il mangiacassette portatile di nuova generazione, smart ma dal look vintage appeared first on Wired.

Fonte: Wired