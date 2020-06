Basta delfini negli acquari, arrivano i delfini robot radiocomandati

24 Giugno 2020 – 20:28

Li ha ideati un’azienda di San Francisco specializzata in animatronic per i parchi divertimento, e saranno venduti proprio a parchi e acquari. Nuotano in modo realistico, resistono in acqua salata per 10 anni di utilizzo, non hanno bisogno di cibo e soprattutto risparmiano agli esemplari in carne e ossa la sofferenza della vita in cattività.

Fonte: Fanpage Tech