Amazon crea un’unità di investigatori contro i prodotti falsi

24 Giugno 2020 – 18:04

Amazon intensifica la lotta ai prodotti contraffatti e crea un’unità speciale anticontraffazione per controllare gli articoli venduti sulla sua piattaforma in tutto il mondo. Lo annuncia il colosso dell’ecommerce in una nota, spiegando che la nuova Counterfeit Crimes Unit avrà un coordinamento internazionale e si occuperà soprattutto di investigare su produttori e venditori per individuare le merci che violano la legge e le politiche della compagnia, oltre a poter avviare cause civili e penali contro gli eventuali responsabili di questi reati.

Nella nuova unità sarà composta quindi da ex procuratori federali, investigatori e analisti di dati così da riuscire ad arginare il fenomeno della contraffazione dei prodotti in una prospettiva multidisciplinare. Per quanto riguarda poi l’organizzazione e la disposizione geografica, il nuovo team avrà diverse squadre, una per gli Stati Uniti, una per l’Asia e una per l’Europa, così da rendere il più capillare possibile la sua operatività.

Quello della contraffazione è un mercato che a livello mondiale ha superato i mille miliardi di dollari di valore secondo quanto riportato in un report di Research and Markets, che parla di un mercato da 1.200 miliardi di dollari nel 2017, e soltanto in Italia il mercato dei prodotti falsi in diverse categorie fa perdere al paese circa 10,5 miliardi l’anno secondo i dati dell’Ufficio comunitario per la proprietà intellettuale. E tra i settori più esposti c’è proprio quello dello shopping online, dove spesso i controlli sono meno rigorosi ed è più difficile individuare e punire chi vende prodotti falsi.

Con la nuova unità Amazon sembra ora completare il suo impegno per contrastare il fenomeno delle merci false, e potenziare i suoi altri programmi già attivi in quest’ambito, come il programma Brand registry, che monitora i marchi iscritti, il sistema Transparency, per tracciare oltre 25mila articoli venduti dai suoi marketplace, e il programma Project Zero, nato l’anno scorso e in grado di mettere insieme tecnologie avanzate e machine learning per aiutare direttamente i marchi a individuare eventuali prodotti contraffatti messi in vendita da terze parti. E non ultimo le cause congiunte, come quella con Valentino.

Secondo quanto riporta la compagnia, nel 2019 Amazon ha investito oltre 500 milioni di dollari proprio in programmi anti-frode, e grazie ai diversi sistemi messi in campo è riuscita a bloccare oltre 6 miliardi di inserzioni sospette e a sospendere più di 2,5 milioni di account di venditori che non rispondevano ai criteri della propria politica aziendale. In questo modo il lavoro della nuova unità sarà soprattutto rivolto a impedire che le merci contraffatte arrivino a comparire tra le offerte della piattaforma.

A questo proposito, la Counterfeit Crimes Unit punta anche a intensificare le relazioni con le forze dell’ordine e le autorità internazionali, e sollecita “i governi a fornire a queste autorità gli strumenti investigativi, i finanziamenti e le risorse di cui hanno bisogno per consegnare alla giustizia i criminali della contraffazione”, spiega Dharmesh Mehta, vicepresidente della sezione fiducia dei clienti e sostegno ai partner di Amazon.

Fonte: Wired