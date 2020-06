Sky Wifi, se anche in Italia è la tv a spingere la fibra

23 Giugno 2020 – 9:03

Il 16 giugno scorso, con il lancio del servizio Sky Wifi, Sky ha compiuto un passo concreto verso il cosiddetto “triple play” premium a cui hanno sempre aspirato le compagnie di telecomunicazioni italiane: ossia un’offerta capace di includere il meglio nel campo dei servizi internet, televisivi e di telefonia. Tim, Vodafone e altri operatori, nel tempo, si sono cimentati con questa sfida ma sui contenuti video non hanno mai avuto totale libertà d’azione, a causa dell’esigenza di stipulare contratti di fornitura con piattaforme streaming, broadcaster o editori terzi. Il tutto con chiare implicazioni sulle tariffe e la disponibilità di esclusive.

Su questo fronte Sky gode di un vantaggio sostanziale, poiché il suo core business è proprio quello dell’intrattenimento video. Al massimo domani dovrà cercare di difendersi sempre di più dalle azioni degli over-the-top, che per stessa ammissione dell’amministratore delegato Maximo Ibarra stanno iniziando ad affacciarsi sul mercato dei diritti televisivi di alcuni paesi europei.

“Abbiamo investito più di 230 milioni di euro e assunto recentemente 270 persone. E ci siamo avvalsi della collaborazione dei nostri azionisti di Comcast, i colleghi di Sky Uk e altre realtà“, ha sottolineato Ibarra: “Abbiamo costruito questa rete intelligente pensando alle esigenze di domani e dopodomani“.

L’offerta in fibra

Nel settore della connettività internet gli addetti ai lavori si sono interrogati per anni su un tema: sviluppare la rete per consentire l’accesso a servizi oppure attendere la domanda di servizi per implementare la rete? Nessuno è mai riuscito a fornire una risposta definitiva, ma oggi è un dibattito ormai privo di senso poiché come certifica la Commissione europea con il Desi 2020 (un indicatore della digitalizzazione), al netto dei progetti infrastrutturali, la principale criticità dell’Italia è il capitale umano. Ovvero una cospicua parte della popolazione non è interessata a internet oppure dichiara di non disporre di adeguate competenze informatiche. Ftth Council Europe ha infatti stimato che gli abbonati italiani ftth (fibra fino a casa) sono solo il 4,1%, contro, per esempio, il 54,3%, della Spagna, il 25,6% della Francia e il 17,5% della media europea.

La chiave di volta quindi – oggi come ieri – è rappresentata dalla televisione, o meglio dai contenuti video. Interessano a tutti, che si tratti di broadcasting lineare, film o serie tv.

Maximo Ibarra, AD di Sky ItaliaIn tal senso la decisione di Sky di siglare un accordo con Open Fiber per l’ultimo miglio in fibra è un grande vantaggio, perché grazie al suo “ultra network” è in grado di fornire servizi di connettività da 1 Gbps e telefonia residenziale. L’attivazione sarà inizialmente possibile in 26 grandi città, che diventeranno 120 entro la fine dell’estate. Per ora Sky ha previsto abbonamenti esclusivamente per i suoi attuali clienti. In sintesi si tratta di un progetto pilota, che sarà in grado di mostrare il suo reale potenziale entro la fine dell’anno, quando saranno confezionati pacchetti triple play per qualunque tipo di utente, coperto dalla rete Open Fiber.

La televisione come killer app

La “televisione” come traino dello sviluppo delle reti ha funzionato abbastanza bene negli altri paesi europei, anche grazie al vantaggio delle architetture impiegate. L’Italia si è sempre affidata all’etere per il broadcasting televisivo. Il progetto Socrate di Telecom Italia di fatto negli anni ’90 venne affossato anche per la mancanza di sostegno politico su questo fronte. L’ibrido fibra-coassiale avrebbe consentito non solo una modalità diversa di distribuzione del “segnale” ma anche un incremento sostanziale delle prestazioni internet (fa sorridere ma nel 1995 si puntava a 1,5 Mbps in download). Bene, se la tv via cavo avesse attecchito oggi la transizione all’ultra broadband sarebbe stata più agevole e capillare.

I nostri cugini d’oltre confine grazie alla tecnologia Docsis (Data Over Cable Service Interface Specification) non solo possono attivare abbonamenti da 200 Mbps o superiori, ma con la versione 3.1 superano la soglia di 1 Gbps. Insomma, mettendo in gioco ftth e “cavo” è stato più tutto più agevole. In Belgio, per esempio, sebbene l’ftth sia risibile, Desi certifica una copertura Docsis 3.1 del 65% delle famiglie. Questo si traduce in servizi ultra-broadband da oltre 1 Gbps per potenzialmente il 49% dei nuclei famigliari e da oltre 100 Mbps per l’82%.

Un messaggio semplice

Sky Wifi fa dell’immediatezza comunicativa un tratto distintivo. È pensato per le famiglie e punta a risolvere il problema della connettività domestica multi-utenza. Con una ftth a 1 Gbps non si pone neanche il tema delle prestazioni: se sei raggiunto dal servizio è difficile che si scenda sotto soglie contestabili. Ben diversa la situazione quando si parla di fttc (fiber-to-the-cabinet), dove la distanza dall’armadio di zona e l’usura del tratto in rame condizionano la qualità finale. In tal senso sarà interessante scoprire come verrà gestita la seconda fase di lancio prevista per l’autunno, quando sarà coinvolto Fastweb, un operatore che dispone sia di soluzioni ftth che fttc.

L’attuale offerta Sky Wifi è declinata poi in Smart, Ultra e Ultra Plus a seconda che si desiderino o meno i servizi telefonici (a consumo o flat) e gli extender (pods) per ampliare il raggio d’azione wireless.

Quest’ultimo dettaglio non è da sottovalutare poiché, se da una parte la concorrenza tende a sorvolare sulle criticità riguardanti il wifi domestico, Sky ha deciso invece di sbilanciarsi mettendo in gioco extender con tecnologia mesh. In pratica con appartamenti di ampia metratura o caratterizzati da “barriere” architettoniche vi saranno maggiori possibilità di godere della qualità del servizio in ogni stanza. Il tutto agevolato da un’app per smartphone che presumibilmente dovrebbe semplificare ogni operazione di installazione e personalizzazione.

Il capitolo tariffe

I prezzi crudi dei servizi internet di Sky, da 20,90 a 37,90 euro, sono abbastanza in linea con i concorrenti Vodafone, Tiscali e Fastweb attestati sulle reti Open Fiber. La differenza sostanziale è nella soglia di upload più alta (300 Mbps contro 200 Mbps), ma non è detto che questo possa essere un parametro capace di influire sulla scelta della maggior parte della clientela. Ben più importante sarà la strategia tariffaria dei futuri bundle con cinema, serie tv e sport, anche alla luce della concorrenza delle piattaforme di streaming.

Una ventata di competizione

In generale, dopo la prima fase di lancio, l’ingresso in campo di Sky aumenterà la concorrenza nel panorama dei servizi di connettività. E i consumatori potranno godere di un nuovo attore che storicamente guarda al mercato e si racconta in modo differente. A fronte di molti termini tecnici che costellano le offerte delle compagnie di telecomunicazioni, Sky oggi promette, senza perdersi in tecnicismi, di rendere semplice ciò che in verità è complesso. L’auspicio è che questo approccio si diffonda, perché la tecnologia è uno strumento, non un fine. E quindi ben venga una rinnovata stagione dove si possa promettere semplicemente la contemporaneità di uno streaming 4K per il salotto di casa, il multiplayer gaming per la stanza dei figli e magari una video-conferenza dalla cucina.

The post Sky Wifi, se anche in Italia è la tv a spingere la fibra appeared first on Wired.

Fonte: Wired