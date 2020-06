Questo è il supercomputer più potente del mondo: sta aiutando la ricerca contro Covid-19

23 June 2020 – 17:05

Si chiama Fugaku, è entrato in servizio in Giappone solo poche settimane fa ed è stato classificato come il supercomputer più potente del mondo, superando di quasi tre volte le misurazioni fatte registrare dall’ex primo in classifica. Sarà del tutto operativo dall’anno prossimo, ma sta già lavorando su simulazioni che aiuteranno medici e scienziati.

Fonte: Fanpage Tech