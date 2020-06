Qualcomm e Infinite insieme per IoT e smart city

23 Giugno 2020 – 16:48

L’offerta IoTaaS connette i partner del programma Qualcomm Smart Cities Accelerator attraverso la piattaforma Infinite Zyter SmartSpaces.

