Operazione In(ter)ception: LinkedIn nel mirino

23 June 2020 – 16:01

Responsabili dell’operazione potrebbero essere i cybercriminali del gruppo nordcoreano Lazarus: colpiti professionisti iscritti a LinkedIn.

The post Operazione In(ter)ception: LinkedIn nel mirino appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico