Le rivelazioni di David Harbour sulla quarta stagione di Stranger Things

23 Giugno 2020 – 18:03

Ormai non è più un segreto: che lo sceriffo Hopper non fosse perduto per sempre alla fine della terza stagione di Stranger Things, ma sarebbe tornato anche nella quarta, ce l’aveva già svelato un breve teaser diffuso lo scorso febbraio. Nel frattempo, però, arrivano dichiarazioni del suo interprete, l’attore David Harbour, che ci confermano la sua partecipazione – in grande stile – alla serie paranormale di Netflix. In un’intervista a Deadline, infatti, si è lasciato andare ad alcune confidenze sul futuro del suo personaggio, confermando in primis quella che lui stesso definisce la “resurrezione”.

Ma c’è di più: Harbour ha dichiarato che nei nuovi episodi “avrete la possibilità di andare nel profondo nel passato di Hopper”, scoprendo un ulteriore lato inedito di questa carismatica (ma anche controversa) figura: “Sono davvero contento che le persone possano vedere queste sue tonalità molto differenti. In ogni stagione c’è un lato diverso di lui. Nella scorsa era un po’ più matto, e mi sono divertito a interpretarlo così. Ora avrà delle sfumature più scure: avrà modo di esprimere quelle cose tanto profonde a cui abbiamo accennato con le scatole nella stagione due”. Il riferimento qui è alla scena della seconda stagione, appunto, in cui Eleven rinviene nella casa di Hopper degli scatoloni con diverse etichette: “Papà”, “Vietnam”, “New York”.

Da quello che abbiamo intuito finora, Hopper è in qualche modo sopravvissuto divenendo prigioniero dei sovietici, che l’hanno costretto ai lavori forzati in un panorama che dovrebbe ricordare Kamchatka: magari, questa esperienza molto dura richiama in lui i ricordi di altre privazioni del passato? È presto per rispondere, anche perché le riprese della quarta stagione di Stranger Things hanno subito forti rallentamenti a causa del coronavirus. I nuovi episodi (che dovrebbero essere in tutto nove, uno in più rispetto alla precedente stagione, almeno secondo gli script fotografati dagli autori) debutteranno comunque entro l’anno e così molti dei dubbi ancora irrisolti – forse – si chiariranno.

The post Le rivelazioni di David Harbour sulla quarta stagione di Stranger Things appeared first on Wired.

Fonte: Wired