La Rai racconta la rete: dalla storia di internet ai lavori digitali

23 Giugno 2020 – 18:03

Su RaiPlay arrivano due programmi dedicati al web e all’inclusione digitale (foto: RaiPlay)Da mercoledì 24 giugno prenderanno il via su RaiPlay, piattaforma multimediale della Rai, due programmi dedicati alla divulgazione della cultura digitale e dell’innovazione prodotti da Rai Inclusione Digitale.

I due programmi mostreranno contenuti destinati a un pubblico giovane o, come si legge nella nota stampa della Rai, “diversamente giovane con competenze di base minime, ma anche più avanzate“: Che lavorøi farai da grande? condotto da Marco Montemagno e Web Side Story – Quando la rete fa storia. Alcuni di questi verranno trasmessi, oltre che su RaiPlay, anche sui canali di Rai Cultura (Rai Scuola, piattaforma digitale, Rai Storia), mentre altri saranno trasmessi su Rai Italia, il canale dedicato ai cittadini italiani residenti all’estero.

Che lavorøi farai da grande?

Marco Montemagno (foto: Facebook Marco Montemagno)A condurre questo programma sarà Marco Montemagno, divulgatore e imprenditore digitale che tra YouTube, Facebook, Instagram e Twitter vanta una fanbase composta da circa 3 milioni di follower. In 8 puntate Montemagno mostrerà come sta cambiando il mondo del lavoro nell’era digitale, mostrando dati e storie utili per riconoscere gli sviluppi futuri del mercato del lavoro e gli impatti su professioni e mestieri più tradizionali, come avvocati, commercialisti, medici, insegnanti, agricoltori.

Web Side Story – Quando la rete fa storia

Web Side Story (grafica: Rai)Si tratta di una docu-serie organizzata in 11 episodi da 6 minuti l’uno. Sfruttando lo stile degli explainer video, filmati che tramite disegni animati e grafiche riescono a spiegare argomenti complessi in maniera semplice, la serie racconterà eventi che sono accaduti “in rete” o “grazie alla rete”.

Web Side Story, un programma di Carlo Durante e Marina Liuzzi, è un prodotto “nativo digitale” con un retrogusto vintage dato dai repertori dell’Internet Archive, la più grande biblioteca digitale al mondo. Scritto con Nicola Di Turi e Nicola Nosengo, lo storytelling è affidato alle voci “millennial” di Joy Saltarelli e Mirko Cannella e alla conduzione della giornalista Diletta Parlangeli.

Ogni episodio ricostruirà le origini di grandi fenomeni legati al web come i social network, i leak informatici, l’hacktivismo la censura online, i flash mob, il binge watching e molto altro. Si va dalla caccia al pirata informatico più famoso degli anni Novanta alla bolla di internet, dalla prima email spedita dal papa al caso Wikileaks



