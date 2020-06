Honor x10 Max 5G, lo smartphone con display gigantesco oltre i 7 pollici

23 Giugno 2020 – 6:43

(Foto: Weibo)Un nuovo mastodontico smartphone è all’orizzonte e sarà commercializzato da Honor. Con 7,09 pollici, X10 Max 5G si piazza appena dietro a un modello economico di Oukitel che era riuscito a osare di più. La proposta di Honor sarà però di range migliore, con componenti non male e con la presenza del modulo 5G che gli permetterà di agganciarsi ai network di nuova generazione.

Versione maggiorata nell’hardware e nell’ingombro rispetto a quell’Honor X10 visto soltanto il mese scorso, X10 Max 5G si presenta con un design tradizionale con notch a goccia impreziosito da speaker stereo e una massiccia batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 22,5 watt.



Il generoso schermo da 7,09 pollici caratteristica principale del dispositivo è di tipo lcd e raggiunge una risoluzione full hd+ ovvero 2.280 x 1.080 pixel avvalendosi di tecnologia rgbw per la rappresentazione dei colori e dovrebbe essere da 90 Hz di frequenza come il fratello minore.

Il resto della scheda tecnica è di medio livello con un processore MediaTek Dimensity 800 a 7 nanometri con scheda grafica Mali-G57, 6 gb o 8 gb ram lpddr4x e 64 o 128 gb interni espandibili. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, quella posteriore è da 48 megapixel con altri due sensori grandangolare e di profondità. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Magic UI 3.1.1, infine c’è lo scanner dell’impronta su un lato e altoparlanti stereo.

Honor X10 Max 5G sarà presentato nei colori nero, blu e grigio il prossimo 2 luglio e dovrebbe debuttare in Cina per poi arrivare anche da noi a stretto giro di posta. Considerando che X10 standard costa 300 dollari (270 euro), il prezzo di X10 Max 5g dovrebbe rimanere sotto i 400 dollari (circa 350 euro). A proposito di smartphone giganteschi, di recente si era visto Oukitel K9 che si spingeva fino a 7,12 pollici di diagonale segnando un nuovo record. Qui, tutti gli altri primati in ambito mobile.

