Con l’aggiornamento iOs 14 l’iPhone cambia faccia

23 June 2020 – 9:11

(Foto: Apple)Con il prossimo aggiornamento di iOs 14 si andranno a mettere sul piatto tante novità con una su tutte che era chiesta a gran voce da lungo tempo ossia la possibilità di poter personalizzare la home screen con widget. Apple ha presentato una serie di funzioni che miglioreranno vari aspetti da Siri alla messaggistica passando a feature inedite come le App Clips.

Sbarcano dunque i widget anche su iOs dopo essere stati colonne portanti della personalizzazione di Android da anni. Naturalmente, Apple non si limita soltanto ad aprire a questi mini utilità per la schermata principale, ma le accompagna alle potenzialità dell’intelligenza artificiale per farle comparire quando serve, in base al luogo sfruttando la geolocalizzazione, all’ora del giorno oppure all’attività che si sta svolgendo.

(Foto: Apple)Una soluzione interessante, che permette di mantenere una certa pulizia visiva. I widget possono essere piazzati dove si desidera, nelle dimensioni e posizione che si reputa migliore. Si potrà pescare tra una vasta scelta tra quelli dedicati al lavoro e alla produttività a quelli per lo sport e il tempo libero. Le pagine stesse della home screen si possono aggiungere o nascondere a piacere.

A fare da struttura e ordine c’è l’App Library, che va a organizzare automaticamente tutte le app mostrando in primo piano quella che il sistema impara possa essere più utile in un determinato momento. Coerente a questo approccio di fluidità e di ambiente dinamico c’è anche il supporto picture-in-picture ossia di creazione di una finestrella in sovraimpressione per esempio per continuare a usare un’app mentre si sta conversando in una videochiamata su Facetime.

(Foto: Apple)I messaggi introducono nuove possibilità, come quella di accedere rapidamente ai messaggi più importanti, fissare le conversazioni in alto o ancora personalizzare le conversazioni scegliendo una foto di gruppo o un’emoji mentre le memoji accolgono nuove opzioni comprese le protezioni per il viso, purtroppo protagoniste della quotidianità del 2020.

Sempre basate sugli automatismi ci sono le App Clip che assistono durante l’uso di determinate applicazioni per accompagnare con video l’utente a completare attività offerte dal software per esempio noleggiare una vettura oppure ordinare un pasto. Si aprono con una scansione dell’apposito codice proprietario oppure tag nfc o codici qr più classici.

(Foto: Apple)Tra le altre novità ci sono le mappe che pensano a ciclisti oppure veicoli ecologici e introducono guide approfondite sui luoghi, Siri che permette di inviare messaggi audio e migliore dettatura on-device come previsto alla vigilia, migliora la funzione di traduzione e si possono alternare gli audio degli AirPods tra i diversi dispositivi collegati. Infine, si può aprire o accendere l’auto con iPhone o Apple Watch grazie a chiavi digitali e Trova il mio apre a dispositivi di terze parti.

Gli iscritti all’Apple Developer Program possono accedere all’anteprima per gli sviluppatori di iOS 14, il mese prossimo si passerà alla beta pubblica mentre la versione definitiva per tutti arriverà in autunno come aggiornamento ovviamente gratuito compatibile con tutti i modelli da iPhone 6s in poi.



