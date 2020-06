WWDC 2020: Apple annuncia il nuovo macOS Big Sur

22 Giugno 2020 – 22:49

La prossima evoluzione del sistema operativo Apple per i computer Mac si chiamerà Big Sur: l’annuncio oggi in occasione dell’evento WWDC 2020.

Fonte: Punto Informatico