Samsung Days: monitor 49” ultrawide curvo a -47%

22 Giugno 2020 – 19:48

Diagonale immensa, pannello curvo e risoluzione 3840×1080 pixel per un monitor di Samsung che da solo trasforma l’esperienza alla scrivania.

The post Samsung Days: monitor 49” ultrawide curvo a -47% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico