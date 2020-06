Perché sui social network il K-Pop non ha rivali

22 Giugno 2020 – 18:03

Il potere social dei fandom degli Idol del K-Pop deriva dallo stretto contatto sui social network con i loro idoli (Photo by The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images)Per alcuni è solo un genere musicale tra i tanti, che mescola pop, dance, elettronica, hip hop, rock, R&B. Ma il K-pop, originario della Corea del Sud, ormai è cresciuto fino a diventare una sottocultura, con un forte connotazione legata alla moda che unisce milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Il fenomeno ha dato viva un incredibile numero di gruppi di fan (i cosiddetti fandom) con un gigantesco potere sui social network. L’anno scorso hanno generato sei miliardi di tweet. Al punto da rivendicare un ruolo nel flop della convention del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, organizzata a Tulsa per sostenere la sua campagna per la rielezione.

Il K-Pop cresce all’estero dall’inizio del nuovo millennio e raggiunge la consacrazione con la hit del 2012, Gangnam Style di Psy.

I divi del K-Pop, noti come idol, sono molti attivi sui social network, da Twitter a TikTok, ma anche su piattaforme come Reddit, dove condividono squarci di vita privata, prove, messaggi sociali. Dietro le loro uscite c’è un complesso studio dell’immagine. Il coinvolgimento diretto tiene vive comunità di fan molto attive, che partecipano in massa a raccolte fondi o altre campagne di beneficenza sponsorizzate dai propri beniamini. È difficile stimare l’impatto di questa cultura molto vivace online, ma basti pensare che nel 2015 il tour Made, che si è concluso un anno dopo con tappe in 15 Paesi del mondo, ha visto la partecipazione di 1,5 milioni di persone.

O basta considerare che su Twitter, dal primo gennaio al 20 settembre 2018 sono stati pubblicati 1,6 miliardi di tweet relativi ai Bts, la più famosa boy-band del K-Pop. Per fare un paragone nello stesso periodo di tempo sono 85 milioni i cinguettii riguardanti Lady Gaga, Katy Perry e Ariana Grande messe insieme. E tra i 500 hashtag più utilizzati al mondo su Twitter 167 riguardano il fenomeno.

