Google vuole fare concorrenza a Pinterest

22 June 2020 – 17:05

Keen è il nuovo social network di Google incentrato sulle passioni (foto: Keen)Google ritenta la strada, sfortunata in passato, dei social network, lanciando un prodotto sviluppato dal team di Area 120. Si chiama Keen ed è una piattaforma in grado, grazie alle competenze dell’apprendimento automatico, di aggregare dei contenuti sulla base degli interessi personali di un utente.

Questo nuovo social network, partorito dall’incubatore di nuovi progetti sperimentali di Mountain View, è una via di mezzo tra Pinterest e Google+ in quanto l’idea alla base di Keen, il potere degli interessi comuni che riesce a unire le varie community, è stata concretizzata in maniera meno rigida rispetto alle cerchie di G+.

Disponibile come applicazione per Android e sul web, Keen è stato sviluppato in collaborazione con la divisione People and Ai Research di Mountain View. Secondo The Verge, Cj Adams, il co-fondatore di Keen, ha definito la sua creatura “un’alternativa alla navigazione senza cervello dei feed online” tirando una piccola frecciatina al mai nominato, ma palese, futuro rivale Pinterest.

Come funziona Keen?

https://www.youtube.com/watch?v=iZVKoNhu968&feature=youtu.be

Il funzionamento di Keen ricorda a tutti gli effetti quello di Pinterest. Dopo aver effettuato l’accesso tramite il proprio account di Google, l’utente potrà creare delle raccolte (chiamate keens) incentrate sulle proprie passioni, inserendo al loro interno tutti i contenuti trovati in rete da convididere con i follower. L’intelligenza artificiale della piattaforma si baserà sui dati di immagini, video, articoli o link per individuare i contenuti più pertinenti da suggerire agli iscritti.

Vedremo se Keen avrà più fortuna di Google+. Nell’ottobre del 2018 Mountain View ha calato il sipario sulla sua piattaforma social, che non ha mai avuto una vera presa sugli utenti. Colpito da un problema di sicurezza nell’ultimo periodo, in realtà Google + non è mai decollato, nonostante un’ampia base utenti, spingendo infine la dirigenza di Big G alla sua chiusura.

The post Google vuole fare concorrenza a Pinterest appeared first on Wired.

Fonte: Wired