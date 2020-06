È ufficiale: lo spin-off della serie animata Daria si farà

22 June 2020 – 17:30

La notizia circolava già all’inizio di giugno, ma restava senza conferma. Fino a ora: lo spin-off della serie animata Daria, un vero e proprio culto degli anni ’90, si farà. Il progetto di una nuova produzione animata dedicata a Jodie Landon, una delle pochissime studentesse afroamericane che frequentavano il Lawndale High, era in realtà nell’aria da un paio di anni, però aveva iniziato a concretizzarsi solo un anno fa. Adesso Comedy Central, il canale comico del gruppo Viacom Cbs che possiede anche Mtv (ovvero la “casa” originaria di Daria), ha ordinato gli episodi che vedranno l’attrice Tracee Ellis Ross (Girlfriends, Black-ish, L’assistente della star) produttrice esecutiva e, soprattutto, voce della protagonista.

Nei “panni” di una Jodie fresca di laurea, entrerà nel complicato mondo del lavoro e della vita adulta. L’obiettivo è quello di riprodurre ciò che Daria è stata per la cosiddetta generazione X (coloro, cioè, nati dalla metà degli anni ’60 fino al 1980): l’incarnazione cinica e spassionata di adolescenti e giovani adulti che faticavano a trovare un posto nel mondo. Nel “mirino” della trama: i problemi della generazione Z (1995–2010 circa), fra precarietà professionale, invasione dei social e rivendicazioni politiche. In modo ancora più significativo, Jodie racconterà che cosa vuol dire essere una giovane ragazza di colore oggi, al crocevia di discriminazioni razziali e sessuali.

Chissà se il nuovo titolo riuscirà veramente ad arrivare ai livelli di Daria: partita nel 1997, la serie animata era a sua volta spin-off della già popolare Beavis and Butthead, che riuscì comunque a superare grazie allo stile più asciutto, meno demenziale e decisamente pungente. Per un’intera generazione di giovani donne, il personaggio di Daria Morgendorffer, creata da Glenn Eichler e Susie Lewis Lynn, divenne il prototipo di una ragazza femminista, controcorrente e impassibile ai pregiudizi della società, forte di uno spirito brillante e del sarcasmo. Dietro le quinte ci sarà anche Grace Edwards, già sceneggiatrice di produzioni come Insecure, Unbreakable Kimmy Schmidt e Inside Amy Schumer.

