Cosa presenterà Apple alla WWDC di oggi (e come seguire la conferenza)

22 Giugno 2020 – 17:28

L’inizio della WorldWide Developers Conference di Apple è previsto per le 19 ora italiana di oggi, lunedì 22 giugno. Nel corso dell’evento iniziale il gruppo annuncerà tutte le novità di maggior rilievo relative al software che muove i suoi prodotti, da iPhone a iPad, passando per i Mac, per Apple Watch e per la Apple TV.Continua a leggere



