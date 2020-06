Apple ha presentato iOS 14, ecco tutte le novità del nuovo sistema operativo per iPhone

22 Giugno 2020 – 20:28

Gli iPhone e in particolare il loro prossimo aggiornamento ad iOS 14 sono stati i protagonisti di alcuni degli annunci più importanti della WorldWide Developers Conference che Apple quest’anno ha tenuto in streaming. Tra le novità annunciate spiccano App Library, i Widget sulla scheramta home e una modalità Picture in Picture.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech