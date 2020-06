Tante foto dell’eclissi anulare di Sole

21 June 2020 – 11:32

Alle 7:30 ora italiana si è verificato il picco dell’eclissi anulare di Sole che ha salutato l’inizio dell’estate: un fenomeno che solo in parte ha toccato il nostro paese, dove l’eclissi si è vista parzialmente nel Meridione. Il vero spettacolo si è registrato in India, Pakistan, Cina, Arabia Saudita e Africa Centrale, dove più evidente è stata la frapposizione della Luna tra la Terra e la nostra stella.

Proprio da India, Israele e Kenya sono arrivate le prime foto che trovate nella nostra gallery qui in alto.

