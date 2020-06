La diretta dell’eclissi anulare di Sole di oggi

21 June 2020 – 6:00

https://www.youtube.com/watch?v=I4n3ny3t4yU&feature=emb_title

Il 21 giugno è il giorno dell’eclissi anulare di Sole, un evento che si verifica quando la Luna – prossima alla sua massima distanza dalla Terra (apogeo) – si frappone tra noi e la nostra stella lasciandone però intravedere il perimetro. Spettacolo assicurato, almeno per chi si trova in Africa centrale, Arabia Saudita, India, Pakistan, Cina, oceano Pacifico. In Italia, invece, meteo permettendo, possiamo scorgere un’eclissi solare parziale dalle regioni del Centro-Sud. Per fortuna possiamo osservarla in streaming, grazie alla diretta che vede qui in alto del Virtual Telescope di Gianluca Masi, dalle nostre 7:30 (il picco dell’eclissi, in India, sarà alle nostre 8:40).

