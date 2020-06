Volete un esempio di omofobia nei videogiochi? Leggete le recensioni di The Last of Us 2

20 June 2020 – 10:54

Oltre 22.000 utenti hanno pubblicato una recensione negativa di The Last of Us 2 su Metacritic. Non lo hanno fatto perché il gioco non gli piace – impossibile che lo abbiano giocato, essendo uscito ieri – ma perché la protagonista è lesbica. E nei videogiochi, così come nella vita vera, l’inclusività è solo un’apparenza che inganna anche i più attenti.Continua a leggere



Oltre 22.000 utenti hanno pubblicato una recensione negativa di The Last of Us 2 su Metacritic. Non lo hanno fatto perché il gioco non gli piace – impossibile che lo abbiano giocato, essendo uscito ieri – ma perché la protagonista è lesbica. E nei videogiochi, così come nella vita vera, l’inclusività è solo un’apparenza che inganna anche i più attenti.

Continua a leggere Oltre 22.000 utenti hanno pubblicato una recensione negativa di The Last of Us 2 su Metacritic. Non lo hanno fatto perché il gioco non gli piace – impossibile che lo abbiano giocato, essendo uscito ieri – ma perché la protagonista è lesbica. E nei videogiochi, così come nella vita vera, l’inclusività è solo un’apparenza che inganna anche i più attenti.

Fonte: Fanpage Tech