The Last of Us 2: l’ignoranza uccide

19 June 2020 – 11:13

Divisioni. A causa di gusti sessuali e di antiche cicatrici (tutta la storia di Joel raccontata nel primo episodio), a causa di vecchi e nuovi veleni; divisioni per questioni di religione, razza, genere. Divisioni.

L’uomo è lupo per l’uomo, sosteneva Thomas Hobbes nella sua filosofia politica, rintracciando la ragion d’essere della legge nella necessità di porre un limite all’inclinazione naturale della nostra specie: il massacro. Massacrarsi per sopravvivere o per primeggiare. Massacrarsi per nemmeno si sa bene cosa. Massacrarsi punto e basta.

Lungi dall’”amor che move il sole e l’altre stelle”, l’essenza di ogni uomo è sopraffare il proprio simile. Dividersi, separarsi. Anche per sempre, se ne vale la pena.

Di divisioni assortite racconta The Last of Us Parte 2, seguito di uno dei videogame più apprezzati di sempre e disponibile da oggi per Playstation 4. È come se il mondo al capolinea descritto dalla serie di Naughty Dog – sì, anche nell’espansione Left Behind, così dolce da far male -, con gli anni sia diventato ancora più bieco, perché rassegnato. Rassegnato alla mancanza di una cura e alla natura, essenziale, quella à la Tomas Hobbes, dei sopravvissuti. Nel mondo perduto di The Last of Us 2 sono tutti così ciechi e brutali da non distinguersi dai contagiati o fra loro. Ed è significativo che quelle divisioni, per sesso, razza, gruppo di appartenenza o infezione contratta, alla fine portino tutte allo stesso esito: a un proiettile in testa, a un colpo di machete in pieno petto, a un ginocchio capace di spezzare il respiro. Per farla breve, a un fiume di sangue e morti.

Ellie è tornata. E ha dimenticato la pietà (immagine: Naughty Dog/Sony)Fa specie che The Last of Us 2 abbia attratto critiche per la sua “violenza gratuita” e per quella dei personaggi che racconta. Sarebbe come lamentarsi che Michael Jordan abbia segnato troppo, o che uno squalo attacchi con eccessiva irruenza. La brutalità di The Last of Us 2 non è gratuita, perché è essenziale; è connaturata alla situazione e al mondo che descrive. The Last of Us 2 è violento perché racconta la violenza. Sia chiaro, non la spettacolarizza; non è come quel famigerato carrello in avanti nel Kapò di Gillo Pontecorvo, quello che secondo il critico Jacques Rivette abbelliva con un orpello estetico, e quindi pornografico, la scena di un suicidio in un campo di concentramento. Lungi dall’essere “estetizzata”, ogni machetata in faccia di The Last of Us 2 è fastidiosa perché inevitabile. Quasi mai, in un videogame, l’aggressività ha trovato un contesto tanto appropriato, un motivo così valido.

Il che non significa che The Last of Us Parte 2 sia un’apologia del massacro. È il suo esatto contrario. E lo è nella maniera più intelligente che un videogioco possa attuare: nel modo in cui chiede di essere giocato. Vale a dire obbligando a punti di vista opposti. A prescindere da chi appartengano, da cosa faccia un personaggio o da cos’abbia fatto – in fondo capitava anche nel primo episodio, con quell’epilogo agghiacciante e pure comprensibile, comprensibilissimo. E alla faccia di ogni giudizio il giocatore avesse già formulato nella sua testa. Alla faccia di ogni presunzione. Anche alla faccia di se stessi e di ogni divisione.

Dina e Ellie, protagoniste di The Last of Us Parte 2 (immagine: Naughty Dog/Sony)La grandezza di The Last of Us 2 sta proprio qui, nell’armonia e nella fluidità con cui accorda un gameplay e una premessa narrativa già visti e rivisti a una formulazione di senso magistrale. Che non vuol dire “dispensare messaggi” o fornire risposte, dio ce ne scampi, ma fare domande. Se fosse un’opera d’arte – e con buona pace dei benpensanti, a suo modo lo è -, The Last of Us Parte 2 sarebbe le budella di animale scagliate contro un muro da Hermann Nitsch.

Per capirci, The Last of Us racconta uno scenario già bell’e visto. Il suo pretesto è noto, nel senso di già metabolizzato anche da chi non avesse giocato il primo capitolo: a causa di un parassita fungino, il cordyceps – che nella realtà è in grado di modificare morfologia e comportamento degli organismi ospiti fino a ucciderli -, il mondo come lo conosciamo incappa nell’apocalisse. In pochi anni i miliardi di contagiati, orrendamente trasformati e famelici, infestano città ormai fantasma; la natura – come ha insegnato la nostra più stretta attualità – si riappropria degli spazi prima rapinati dall’uomo e l’uomo, appunto, costretto all’essenziale, alla sua essenza si riduce: un animale mosso dagli istinti più bassi e, per soddisfarli, più pericoloso di qualsiasi altra bestia.

Pur travestito da qualcosa di completamente diverso, il mondo di The Last of Us è il più classico olocausto zombie raccontato da tanta narrativa recente, dal gaming alle serie tv (e non è un caso si trasformerà presto in una fiction). Magistralmente, però, pur in uno schema a binario che illude il giocatore di esplorare un mondo tornato selvaggio mentre impone traiettorie obbligate e invariabili, sono la profondità psicologica dei personaggi e l’evoluzione dei loro rapporti ad aver trasformato il primo episodio in un titolo epocale.

Perché come nei film migliori o nelle storie adulte, il contesto è solo pretesto. Nel caso del mondo di The Last of Us, i contagiati, i trasformati dal virus, i dementi da pandemia, insomma la minaccia esterna in qualsiasi forma la si immagini, sono solo la metafora dell’odio serpeggiante fra uomo e uomo. Homo homini lupus.

(immagine: Naughty Dog/Sony)Non è un caso che Le Luci di un tempo – l’organizzazione di sopravvissuti protagonista del primo capitolo – siano diventate un ricordo. A quella speranza di trovare un senso nuovo nel disordine – un chiarore, la luce – in The Last of Us 2 si sono sostituiti gruppi di predatori o fanatici religiosi noti come le iene o, guarda un po’, i lupi; Hobbes apprezzerebbe.

Le vicende narrate dal gioco iniziano pochi anni dopo il finale sconvolgente del primo capitolo, uno degli epiloghi meglio congegnati e più pesanti della storia del gaming, l’apice di un rapporto fra i due personaggi principali, Joel e Ellie, ispirati esplicitamente a La strada, di Cormac McCarthy. Il secondo capitolo fa di quel finale la premessa su cui, sorprendentemente, rendere ancora più grave l’evoluzione narrativa. Grave, in questo caso, significa adulta, capace di non venir meno alla promessa di coerenza e profondità fatta con un giocatore maturo. Non c’è mai la sensazione, purtroppo tipica anche nei giochi migliori, che un dialogo sia ridicolo, che una situazione sia inverosimile, che ci trovassimo in quella precisa condizione nella realtà faremmo tutt’altro.

Il punto è anche qui: difficile immaginarsi diversi nelle situazioni descritte dalle iperboli di The Last of Us 2. La messinscena, perché di mise–en–scène in senso rappresentativo è finalmente il caso di parlare, è di rara bellezza. La figurazione ha sempre (un) senso, sembra cinema vivo. Integra così bene il gameplay e la regia da creare il paradigma di qualcosa di nuovo, in cui le animazioni sono una meraviglia per gli occhi, il suono, gli ambienti, le musiche di Gustavo Santaoalla anche e il flow è regolato col calibro – non ci si stanca mai né ci si sente frustrati. Soprattutto però, quando si pensa di aver capito, quando ci si è convinti che l’epica della vendetta raccontata da questo capitolo ci appartenga e che Ellie vada incontro a quel che cerca come in un’ineluttabile tragedia greca, succede l’imprevisto.

Solo allora ci si accorge di esserci distanziati dal personaggio che manovriamo. Quindi, con sensibilità rara, il giocatore è obbligato a capire coloro che Ellie odia. È un gioco di specchi che evidenzia come lei, l’eroina, presunta vittima di un dramma da vendicare, di un egoismo lacerante (quello del padre putativo, Joel) e di pregiudizi d’altri tempi per via della sua omosessualità, sia a sua volta cieca di fronte a chi si ostina a combattere senza capire. Senza ascoltare.

A questo punto e come poche, pochissime altre volte, il videogame sfodera le armi pesanti, le sue. No, non il machete o una combo per la fatality. Distanziandosi anche dal cinema, The Last of Us Parte 2 fa giocare nei panni di chi non ti aspetti. E giocando, vivi, capisci, ti avvicini. Meglio, ti identifichi. Solo così, avvicinandoti all’atro, vivendone la vita coi suoi occhi, è possibile vincere l’ignoranza. E sopravvivere.

Ellie, punto di vista estremo (immagine: Naughty Dog/Nasa)Ci interessasse qualcosa, ricorderemmo che è già uno dei giochi con le critiche migliori di sempre. Almeno in questo senso, The Last of Us Parte 2 sembra mettere d’accordo tutti su una storia che, di tutti, racconta il lato più esecrabile, la bruta purezza, il nostro minimo comune denominatore. Trasformarlo in un gioco amplificando volutamente la ferocia e a costo di tirarsi addosso l’ira della parte più retrograda del nostro mondo, un mondo che ha festeggiato una sentenza della Corte suprema a difesa dei lavoratori gay nel 2020, significa avere coraggio da vendere. Significa considerare il gioco un affare maturo. Qualcosa che, in un momento di divisioni riacutizzate, può fare riflettere senza edulcorazioni da bambocci. Non è questo che si fa in una società matura?

In attesa di Cyberpunk 2077, The Last of Us 2 è uno dei migliori giochi di questa generazione. È il tripla A dell’anno e in tanti sensi diversi.



