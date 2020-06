La piattaforma italiana di porno etico: “Così promuoviamo un sesso libero dalla violenza”

19 Giugno 2020 – 20:28

Si chiama Uniporn.tv ed è stata appena inaugurata con 5 film indipendenti e molte altre produzioni in arrivo, tutte con qualcosa in comune: attori, tecnici hanno lavorato in condizioni di sicurezza e sono stati adeguatamente ricompensati per la loro opera. Lo scopo: far emergere la pornografia etica dalla nicchia dell'attivismo e degli ambienti underground.



Continua a leggere Si chiama Uniporn. tv ed è stata appena inaugurata con 5 film indipendenti e molte altre produzioni in arrivo, tutte con qualcosa in comune: attori, tecnici hanno lavorato in condizioni di sicurezza e sono stati adeguatamente ricompensati per la loro opera. Lo scopo: far emergere la pornografia etica dalla nicchia dell’attivismo e degli ambienti underground.

