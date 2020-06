Il teaser del tanto atteso Snyder’s Cut di Justice League

19 June 2020 – 11:26

https://www.youtube.com/watch?v=lPjF9sJcj4A

Sono appena trenta secondi ma sono sufficienti a regalare ai fan qualcosa che attendevano da anni. Parliamo del brevissimo teaser di Justice League, o meglio della versione restaurata di Justice League come l’avrebbe voluta da principio il suo regista originale, Zack Snyder. Si tratta infatti dello Snyder’s Cut, che sarà diffuso nel 2021 sulla piattaforma di streaming americana Hbo Max. La pellicola che riuniva Superman, Batman, Wonder Woman e gli altri principali eroi Dc Comics era uscita per la prima volta nel 2017, ma in una versione pesantemente rimaneggiata da Joss Whedon, dopo che Snyder aveva dovuto lasciarne la lavorazione per un grave trauma familiare. Quello che arrivò al cinema, però, fu un risultato completamente diverso dai piani su cui Snyder lavorava da anni e di cui aveva già gettato le basi in titoli come Batman vs Superman.

Il fallimento commerciale di Justice League aveva scatenato un insistente appello da parte degli appassionati della saga affinché la versione originale (della cui esistenza effettiva a un certo punto si è iniziato a dubitare) fosse svelata al pubblico. Così farà fra un anno Hbo Max, dunque, ma intanto in queste immagini possiamo già notare dei sostanziali cambiamenti. Mentre in sottofondo si riprende la voce di Lex Luthor (Jesse Eisenberg) che già in Batman vs Superman profetizzava confusamente l’arrivo sulla Terra di una minaccia simil-divina, la Diana Prince interpretata da Gal Gadot rinviene un manufatto su cui compare la figura minacciosa di Darkseid, inquadrato poi alla fine della clip.

Darkseid, uno dei più grandi antagonisti di tutto l’universo Dc, era stato solo evocato nella versione Whedon di Justice League, in cui invece era dato largo spazio a Steppenwolf, che nei fumetti è suo zio. La versione di Snyder promette invece di dare molto più spazio al tirannico comandante del pianeta Apokolips, un nuovo dio intenzionato a cancellare ogni forma di libertà e speranza dall’universo. Il debutto dello Snyder’s Cut è fissato nel corso del 2021 ma è probabile che maggiori dettagli sul progetto saranno forniti il prossimo 22 agosto all’interno di Dc FanDome, il grande evento virtuale globale voluto da Warner Bros e Dc Comics.

The post Il teaser del tanto atteso Snyder’s Cut di Justice League appeared first on Wired.

Fonte: Wired