I nuovi filtri di Instagram per celebrare il mese del Pride

19 June 2020 – 17:55

Gli adesivi lgbtq+ disponibili nelle stories di InstagramInstagram si colora di arcobaleno in occasione del mese del Pride cercando di trasportare online le celebrazioni che, a causa della pandemia, sono state sospese in tutto il mondo. Sarà un giungo meno colorato degli altri anni nelle strade delle città ma, grazie al web, la manifestazione dell’orgoglio della community lgbtq+ riempirà dei colori dell’arcobaleno la rete. Grazie all’evento Global Pride il 27 giugno una diretta non stop di 24 ore darà voce a tutti i Pride nel mondo. Instagram ha deciso di contribuire con quattro novità che permetteranno di manifestare il proprio orgoglio sul social network.

Adesivi

Le stories di Instagram sono lo strumento più utilizzato per comunicare pertanto gli artisti Ashton Attz, Niege Borges e Josh McKenna hanno contribuito creando degli adesivi per celebrare la comunità lgbtq+. Selezionando l’adesivo nel menù e inserendolo nella propria storia è possibile visualizzare ulteriori disegni alternativi.

Hashtag arcobaleno

Hashtag arcobaleno nelle didascalie delle fotoL’impatto visivo dei colori dell’arcobaleno che sfilavano nei cortei cittadini ha sempre contraddistinto gli eventi legati al Pride. Instagram ha voluto legare questi colori agli hashtag più utilizzati, più popolari e più significanti collegati alla community lgbtq+. Pertanto gli hashtag #pride, #virtualpride, #lgbtq, #equality, #loveislove si coloreranno dei colori dell’arcobaleno.

Stories

Le Stories di Instagram diventano color arcobaleno (foto: Instagram)Arcobaleni ovunque, anche nelle icone delle storie. Se un utente inserirà nelle storie uno degli hashtag collegati al Pride, il cerchio attorno all’immagine profilo del suo account nel feed delle storie si colorerà dei sette colori iridati. L’effetto durerà per le 24 ore di durata della storia.

Filtri

Il nuovo filtro fotografico dedicato alla community lgbtq+Per completare la celebrazione del mese del Pride, Instagram ha presentato il nuovo filtro fotografico chiamato Pride Frames. L’utente avrà a disposizione una cornice in 12 varianti collegate alle varie bandiere della community lgbtq+.



