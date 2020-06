Come ottenere la spunta blu su Tinder

19 Giugno 2020 – 17:28

La novità aveva debuttato qualche mese fa negli Stati Uniti ma da pochi giorni è disponibile anche in Italia, dove gli utenti della piattaforma potranno far verificare le proprie foto al servizio per assicurare ai propri potenziali partner che sono autentiche. L’iniziativa serve a contrastare il fenomeno dei profili falsi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech