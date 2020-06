A Roma sono stati danneggiati alcuni simboli del colonialismo italiano

19 June 2020 – 12:22

(foto: Rete Restiamo Umani/Facebook)Sono arrivate anche in Italia le rivendicazioni contro statue e monumenti che rappresentano personaggi o eventi storici legati a un passato storico caratterizzato da razzismo e oppressione. Dopo la statua di Indro Montanelli a Milano, nella notte del 18 giugno, nelle ultime ore a Roma è stato danneggiato il busto al Pincio del generale Antonio Baldissera – uno degli artefici del colonialismo italiano in Eritrea – e modificati i nomi di via Amba Aradam – e dell’omonima stazione della Metro C – in via (e fermata) George Floyd e Bilal Ben Messaud, il ragazzo morto a Porto Empedocle il 20 maggio 2020 mentre cercava di raggiungere la terra dall’imbarcazione su cui era confinato. Il gesto è stato rivendicato su Facebook dal movimento Restiamo Umani che, in un post, ha spiegato come sia necessario “riportare una narrazione storicamente veritiera del colonialismo italiano, delle brutalità compiute da uomini che ancora oggi le nostre istituzioni continuano a celebrare […] rimuovendo la verità sulle violenze e gli stermini compiuti dagli italiani in Africa”.

I motivi degli attivisti

“Nessuna contestualizzazione storica dell’operato di questi uomini, assassini e violentatori, deve distrarre e far venir meno il rifiuto convinto per quegli avvenimenti che hanno inquinato la nostra società”, hanno sottolineato gli attivisti. I simboli scelti, infatti, rappresentano momenti chiave del passato coloniale italiano. Il busto su cui è stato gettata vernice rosa celebra il generale, Baldissera, che ha guidato le truppe italiane nella guerra di Eritrea nel 1888 ed è stato anche governatore dello stato dopo l’occupazione dell’esercito.

La via e la fermata della metro sono invece dedicate alla battaglia dell’Amba Aradan, altopiano montuoso a nord di Addis Abeba che nel febbraio del 1936 fece da teatro alla guerra combattuta dall’Italia contro l’Etiopia durante il fascismo. Entrato nel modo di dire comune che indica una situazione di grande confusione, in realtà da anni l’Amba Aradam ha iniziato a essere visto come un simbolo di crimini di guerra: le truppe italiane sbaragliarono gli avversari usando gas e proiettili tossici sui civili, costringendo decine di migliaia di persone a una morte tra atroci sofferenze.

“Alcune nostre strade richiamano stragi vergognose compiute dai soldati italiani, alcuni monumenti conferiscono invece gloria eterna a uomini colpevoli delle peggiori atrocità verso il genere umano; ciò va rafforzare una narrazione che continua a negare la violenza che ha caratterizzato l’espansione coloniale dei paesi europei, Italia compresa, e va a celebrare e giustificare la supremazia bianca” spiega ancora il movimento.

La nuova denominazione alla metro e alla via è stata rimossa, dopo poche ore, dal Decoro urbano per la rimozione di cartelli e striscioni e dalla Polizia di stato.

