A Hong Kong riapre Disneyland, tra mascherine e gel igienizzanti

19 June 2020 – 11:32

Giovedì 18 giugno, dopo mesi di chiusura, a Hong Kong ha finalmente riaperto Disneyland: all’interno del parco divertimenti, rimasto semi deserto nelle prime ore – come potete vedere dalle foto raccolte nella nostra gallery –, resteranno in vigore le norme igienico-sanitarie che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Mascherine sulle attrazioni, continue sanificazioni degli spazi e distanziamento sociale.

Qualcosa di molto simile a ciò che abbiamo visto anche alla riapertura di Gardaland in Italia lo scorso weekend: una situazione straniante a cui non ci siamo ancora abituati.

