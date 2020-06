L’AR per i dentisti con Epson Moverio BT-350

18 Giugno 2020 – 13:48

Gli smart glass di Epson sono utilizzati in ambito odontoiatrico per semplificare il lavoro dei medici e per intrattenere i pazienti.

