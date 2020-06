Ecco come Facebook vuole spingere gli americani a votare alle presidenziali

18 June 2020 – 17:57

Facebook CEO Mark Zuckerberg (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)In vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, Facebook ha creato il Centro informazioni di voto all’interno del suo social network grazie al quale gli utenti potranno ottenere informazioni sulle modalità di voto e gestire il modo in cui la piattaforma mostrerà loro le pubblicità di partiti e candidati.

Secondo The Verge, la scelta di concedere agli utenti il potere di nascondere gli annunci politici non graditi potrebbe avere l’effetto indesiderato di alimentare la disinformazione che ruota attorno ai candidati alla carica di presidenziale.



“Tutti si aspettano che i politici rispondano di quello che dicono”, scrive Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, nel suo editoriale pubblicato su Usa Today in cui annuncia le novità legate al voto. Ma secondo il patron di Menlo Parka la soluzione non è nascondere o moderare i contenuti, una non troppo velata risposta alla mossa di Twitter contro alcuni post del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “La responsabilità funziona solo se riusciamo a vedere cosa dicono quelli che vanno alla ricerca del nostro voto, anche se a noi visceralmente non piace”.

Per questo motivo gli elettori potranno continuare a segnalare quando un annuncio o un post sponsorizzato da un politico viola le regole della piattaforma, ma questo non verrà rimosso. Per evitare di incappare in contenuti non graditi, gli utenti potranno decidere di nascondere gli annunci politici di un determinato candidato in modo da non vederli più.

Centro informazioni di voto

Il Centro informazioni di voto, che Menlo Park definisce come il “più grande sforzo di informazione sulle votazioni nella storia degli Stati Uniti“, permetterà di mantenere i suoi utenti più informati su tutto quello che riguarda le elezioni presidenziali: metodi di voto, modalità di registrazione, localizzazione dei seggi, date, dettagli sulla votazione per posta. Gli utenti potranno inoltre attivare degli avvisi che gli ricorderanno di recarsi al seggio.

Mark Zuckerberg spiega che il desiderio della sua società è quello di aiutare 4 milioni di statunitensi a registrarsi per votare (rispetto ai 2 milioni aiutati nel 2016) poiché il voto “è la più potente espressione della democrazia”. Zuckeberg prevede che “oltre 160 milioni di persone negli Stati Uniti vedranno su Facebook informazioni autorevoli su come votare alle elezioni generali”.

