Come richiedere via app il bonus vacanze

18 Giugno 2020 – 18:03

Foto di Matthias Böckel da PixabayA partire dal primo luglio, e fino al 31 dicembre, gli italiani che decidono di non rinunciare alle ferie potranno richiedere e utilizzare il bonus vacanze del valore massimo di 500 euro previsto dal Governo tra le misure per il rilancio. L’Agenzia delle entrate ha ufficializzato le date e le linee guida per poter usufruire dell’agevolazione destinata a chi quest’estate deciderà di trascorrere un periodo di vacanza in Italia.

Come già previsto nel testo del decreto legge rilancio, l’importo massimo dell’incentivo sarà di 500 euro per le famiglie composte da almeno tre persone, che scende a 300 euro nel caso di famiglie composte da due persone e a 150 euro per i single. Per poter richiedere il bonus, che va utilizzato in un’unica soluzione e presso un’unica struttura, le famiglie e i single interessati devono avere un Isee aggiornato non superiore ai 40mila euro ed utilizzare l’agevolazione in strutture ricettive, agriturismi e b&b nel nostro paese.

Incentivo tutto digitale

Tra le novità rese note dall’Agenzia ci sono però le modalità per richiedere il bonus. Per richiedere e utilizzare l’incentivo si dovrà scaricare sul proprio smartphone la app dei servizi pubblici Io, a cui si accede tramite l’identità digitale Spid o tramite la carta d’identità elettronica. Una volta presentata la domanda, verranno generati un codice univoco e un Qr code associati che dovranno essere comunicati o mostrati al momento del pagamento in struttura.

Nel complesso il bonus dà diritto a uno sconto dell’80% sul costo totale del soggiorno, mentre il restante 20% viene segnalato come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, lo sconto e la detrazione possono essere usati anche da un componente del nucleo familiare diverso rispetto a chi ha presentato la domanda, purché risulti l’intestatario della fattura o dello scontrino rilasciata dalla struttura.

Al momento del pagamento, la struttura verifica l’effettiva validità del bonus inserendo in un’apposita area del portale dell’Agenzia delle entrate il codice fiscale del cliente e il codice univoco o il Qr code, così da trasmettere in tempo reale tutti i dati relativi all’utilizzo dell’incentivo. La struttura potrà poi recuperare lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta a partire dal giorno dopo il pagamento.

L’associazione di categoria Federalberghi ha fatto sapere di aver firmato un protocollo d’intesa con l’Associazione bancaria italiana (Abi) per promuovere l’uso del bonus, che secondo l’associazione verrà usato nel 52% dei casi. Di altri numeri invece parla un sondaggio condotto da Swg e Confesercenti riportato da Adnkronos, che riporta come soltanto due italiani su dieci tra gli intervistati sarebbero intenzionati a usare effettivamente l’incentivo per le vacanze.

