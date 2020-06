Bloccati 56 server e 160 mila utenze IPTV illegali

18 Giugno 2020 – 19:49

La Guardia di Finanza ha annunciato di aver portato a termine il blocco di 56 server legati a un network IPTV illegale con oltre 160 mila abbonati.

