Alcatel 3x, uno smartphone con quadrupla fotocamera a 169 euro

18 Giugno 2020 – 15:03

(Foto: Alcatel)Alcatel 3x è il nuovo smartphone economico che si distingue dalla massa piuttosto omogenea dei modello low-cost puntando su una fotocamera posteriore con quattro sensori, mantenendo però il prezzo ben sotto i 200 euro.

Arriverà infatti in Italia a 169 euro dal prossimo 25 giugno condue colorazioni come jewelry black (nera) e jewelry green (verde). Alcatel 3x (2020) è l’evoluzione del modello uscito l’anno scorso – chiamato non a caso Alcatel 3x (2019) che montava una triplice fotocamera sul retro e puntava sempre su un costo di partenza di 169 euro. Parte della base dell’hardware segue il tracciato segnato, con diverse migliorie.

Il display è 6,52 pollici di diagonale di tipo hd+ vast informato 20:9 con un rapporto di 89,04% rispetto all’ingombro; è protetto da un vetro curvo 2,5d. Il processore è octa-core accompagnato da 4 gb ram e 64 gb interni. La batteria è massiccia, da 5000 mAh, per un’autonomia che verosimilmente dovrebbe arrivare a due giornate con un uso standard. Si nota, inoltre, lo scanner delle impronte digitali tondo piazzato sul retro a portata di polpastrello.

(Foto: Alcatel)Il punto focale di questo dispositivo è naturalmente il compartimento fotografico posteriore che viene alloggiato in un riquadro nello spigolo in alto a sinistra un po’ come visto di recente per esempio a bordo di Huawei P40 Pro.

Il sensore principale è da 16 megapixel ed è accompagnato da due obiettivi da 2 megapixel per macro e profondità e un grandangolo da 5 megapixel. L’intelligenza artificiale interviene per riconoscere fino a 22 scene così da configurare al meglio i parametri di scatto e ottimizzare i risultati. La selfie camera è da 8 megapixel ed è alloggiata all’interno del notch.

Alcatel ha svelato anche 1Se che arriva in Italia a 109,90 euro con processore octa-core accompagnato da 3 gb ram e 32 gb interni, fotocamera tripla da 13 megapixel, 5 megapixel grandangolare e 2 megapixel di profondità, schermo da 6,22 pollici hd+ e batteria da 4000 mAh. C’è anche una versione da 4 gb ram e 64 gb interni a 129,90 euro.

