Tutte le statue prese di mira durante le proteste di questi giorni

17 Giugno 2020 – 9:03

La statua decapitata di Cristoforo Colombo a Boston, Massachusetts. (Photo by Tim Bradbury/Getty Images)Le manifestazioni che sono seguite alla morte di George Floyd hanno innescato negli Stati Uniti un dibattito culturale, politico e sociale sul tema del razzismo. Le rivendicazioni del movimento, nel giro di poche settimane, si sono spostate su un piano che guarda a questo e altri temi su un piano più ampio, mirando di mettere in discussione simboli e icone che celebrano figure del passato considerate contigue a un sistema di oppressione. È il motivo per cui in molte città degli Usa sono state abbattute o danneggiate statue, come quelle di Cristoforo Colombo o Jefferson Davis, primo e unico presidente degli Stati confederati del Sud ai tempi della guerra civile. Lo stesso sta accadendo anche in Europa: tra gli altri, sono stati colpiti in Belgio monumenti commemorativi dedicati a re Leopoldo II, responsabile di una delle operazioni coloniali più cruente della storia che ha portato alla morte di 10 milioni di congolesi.

Le statue contestate negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti ci sono migliaia di statue dedicate a figure leader dei confederati. Se ne contano quasi 2mila, anche se negli anni sono già state rimosse più di un centinaio di statue. Molte sono negli stati dell’ex confederazione, cioè nel sud degli Stati Uniti, ma altre si trovano nei pressi del Campidoglio, a Washington (senza contare che la maggior parte delle basi militari nel paese era dedicata a questi personaggi politici, finché in questi giorni il Senato – facendo arrabbiare molto il presidente Trump – ha chiesto che vengano ridenominate).

https://twitter.com/SpeakerPelosi/status/1270831123745120258?s=20

Molte statue sono state già abbattute durante le manifestazioni di questi giorni. A Richmond, in Virginia, sono state danneggiati i monumenti dedicati a Jefferson Davis e il generale Robert Lee, quest’ultimo celebre condottiero dell’esercito degli stati confederati durante la guerra civile.

https://twitter.com/Radioblitz/status/1271161608904101888?s=20

WATCH: A statue of Confederate president Jefferson Davis was toppled during protests in Richmond, Virginia pic.twitter.com/gAXkvtcTLd — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 11, 2020

A queste si è aggiunta anche quella di Cristoforo Colombo, diventato per i manifestanti simbolo dei secoli di oppressione vissuti dalle popolazioni indigene dopo la scoperta dell’America. Statue raffiguranti l’esploratore italiano sono state abbattute a Minneapolis e vandalizzate a Boston e a Miami.

"That man literally has blood on his hands." Statues of Christopher Columbus are dropping like flies. One was decapitated in Boston, and others have been torn down or graffitied in:

▪️ Miami, FL

▪️ St. Paul, MN

▪️ Richmond, VA pic.twitter.com/l3VjcW1BQP — AJ+ (@ajplus) June 11, 2020

Alcuni monumenti dedicati ai sudisti sono stati abbattuti anche a Birmingham in Alabama – nello specifico un obelisco dedicato alla memoria dei soldati e dei marinai confederati – e a Indianapolis in Indiana. A Nashville in Tennessee è toccato alla statua di Edward Carmack, politico ed editore americano che, in vita, con le sue pubblicazioni ha sempre sostenuto posizioni razziste attaccando Ida B.Wells, una delle prime attiviste della storia per il movimento dei diritti civili degli afroamericani.

The statue of Edward Carmack, an early 1900s newspaper publisher who hated Ida B. Wells and alcohol and was gunned down on a Nashville street, has been torn down. There has been a commission in the works for years to replace this with one of Davy Crockett. pic.twitter.com/7xOE5Yhy3n — Natalie Allison (@natalie_allison) May 31, 2020

A Philadelphia invece a fare le spese delle proteste è stato Frank Rizzo, sindaco italoamericano negli anni ’70, e prima ancora commissario di polizia accusato di aver legittimato le violenze delle forze dell’ordine sui cittadini afroamericani.

I monumenti colpiti in Europa

Anche nel vecchio continente, anche se in maniera statisticamente inferiore, sono state danneggiati molti monumenti. In Belgio sono state vandalizzate in molte città del paese le statue erette in onore di Leopoldo II. Al sovrano della colonizzazione africana si deve l’atroce genocidio del Congo, allora suo “possedimento personale” (è ciò che viene ritratto in Cuore di tenebra di Joseph Conrad, tra le altre cose): è una dei personaggi chiave della storia del paese e da anni si discute sulla sua eredità storica.

Watch as a 150-year-old statue of King Leopold II of Belgium, whose forces seized Congo in the late 19th century and ran an exploitative regime that led to the deaths of millions, was removed from a public square in Antwerp on Tuesday. Read more. https://t.co/ZGrMd6x6xg pic.twitter.com/vPEh5utUM9 — The New York Times (@nytimes) June 9, 2020

The bust of King Leopold II of Belgium, who orchestrated the colonial genocide of 10 million Congolese people, has been defaced by protesters in Ghent, Belgium. The movement against racism and injustice is truly global! pic.twitter.com/MZLlX7eeFZ — Facts About Africa (@OnlyAfricaFacts) June 3, 2020

In un altro paese dal passato coloniale, il Regno Unito, è accaduto lo stesso. A Bristol, è stata buttata giù e poi gettata in un fiume la statua di Edward Colston, uno dei mercanti di schiavi più attivi del ‘700.

The moment a statue of slave trader Edward Colston toppled into Bristol’s harbour. ‘It’s what he deserves. I’ve been waiting all my life for this moment’ someone told me in the moments after. pic.twitter.com/6juqVrsJ6V — Sarah Turnnidge (@sarah_turnnidge) June 7, 2020

Mentre a Londra è stata rimossa quella di Robert Milligan, un altro mercante di schiavi, e sono stati colpiti – e poi coperti – monumenti dedicati a Winston Churchill. A Oxford, studenti e cittadini della prestigiosa università hanno chiesto alle istituzioni di togliere dall’entrata del college il monumento dedicato a Cecil Rhodes, figura di primo piano durante il regno della regina Vittoria che gettò le basi di quella che, di lì a poco, sarebbe diventato l’apartheid in Sud Africa.

Anche l’Italia è stata toccata da questo tipo di proteste. A Milano, come ormai sappiamo bene, è stata gettata della vernice rossa sulla statua dedicata al giornalista Indro Montanelli. Non è la prima volta: la storica penna del Corriere della Sera durante gli anni ’30, ai tempi della guerra di colonizzazione italiana in Etiopia, aveva comprato e avuto rapporti sessuali con una bambina di 12 anni mentre si era arruolato come volontario. Fatto di cui non si è mai pentito, ma che anzi ha raccontato più volte in toni esplicitamente razzisti, e motivo per cui in questi giorni si riparla dei lasciti culturali della storia coloniale d’Italia.

