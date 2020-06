Il telecomando universale che si indossa come un anello

17 June 2020 – 15:06

Siamo circondati da dispositivi ai quali, per lavoro o per divertimento e passatempo, dedichiamo la maggior parte della giornata e per utilizzarli impegniamo le mani (smartphone), restiamo immobili (desktop e notebook), cui si aggiungono i successivi dolori a schiena, collo e spalle con i quali bisogna convivere. Fastidi che potremo risparmiarci con Wepoint, un controller wearable in grado di riconoscere i gesti della dita e con cui comandare telefoni, computer, tv e tablet. Composto da un sensore per rilevare il movimento delle dita , da un chip ARM, uno bluetooth e da una batteria al litio ricaricabile, Wepoint si divide in due parti: l’anello da infilare in un dito e il bracciale che avvolge il palmo della mano.

Il progetto ha preso forma nell’arco degli ultimi quattro anni con la realizzazione di un sistema di tracciamento gestuale basato sulla tecnologia EM, che permette l’interazione con dispositivi elettronici tramite l’interfaccia touchless 3D, rapida, precisa e comoda per gestire i dispositivi senza stress e fastidi. Qui si può prenotarne una unità al costo di circa 90 euro, anche se con la campagna crowdfunding lontano dall’obiettivo finale resta da capire se lo strumento sarà prodotto e spedito.

