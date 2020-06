Htc torna con due nuovi smartphone

17 Giugno 2020 – 15:04

(Foto: Htc)Htc ritorna dopo un lungo silenzio e ufficializza due nuovi smartphone che debutteranno in patria, a Taiwan, e dovrebbero poi sbarcare anche da noi in Europa. Il modello più interessante è Htc U20 5G che corrisponde anche al primo smartphone dotato di connettività 5G del brand, mentre il secondo non entusiasma troppo e si piazza in un range economico rispondendo al nome di Htc Desire 20 Pro.

Htc U20 5G

Htc U20 5G punta sul chip Snapdragon 765 per avere da un lato un processore di buon livello e dall’altro il modulo 5G integrato senza aumentare troppo il costo dei componenti grezzi. Con 8 gb di ram e 256 gb interni (espandibili via microsd), questo terminale punta su una massiccia batteria da 5000 mAh che si può ricaricare velocemente.

Il design non è il suo forte, con un bordo inferiore un po’ troppo spesso per essere un modello del 2020. Il display è possente, da ben 6,8 pollici, con un foro che ospita la fotocamera da 32 megapixel frontale.



La fotocamera è quadrupla con sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1,8, grandangolo da 8 megapixel f/2,2 e 118 gradi di angolo visivo, profondità di 2 megapixel f/2,4 e macro da 2 megapixel a f/2,4. Ci sono il jack da 3,5 mm (che appare ancora in diversi top di gamma), nfc e sistema operativo Android 10. Il prezzo è equivalente a circa 630 euro.

Htc Desire 20 Pro

Il secondo smartphone, Htc Desire 20 Pro, era stato anticipato da diverse voci. Esteticamente identico al primo con linee, fotocamere posteriori, batteria e ingressi identici, scende a 6,5 pollici, punta su un chip Snapdragon 665 con 6 gb ram e 128 gb interni espandibili e abbassa le pretese fotografiche con selfie camera che diventa da 25 megapixel. Il prezzo scende a 280 euro circa.



Insomma, un ritorno senza grossi clamori per Htc, che nella prima parte degli anni ’10 del 2000 riusciva a rivaleggiare con i giganti del segmento con diverse perle come la coppia Htc One M7 e M8 che infatti abbiamo inserito negli smartphone vintage che meriterebbero di ritornare, naturalmente aggiornati nell’hardware e linee.





The post Htc torna con due nuovi smartphone appeared first on Wired.

Fonte: Wired