Dal poke di salmone al bacon cheeseburger, (il libro con) le ricette dei piatti del delivery

17 June 2020 – 14:27

(Foto: Getty Images)Vogliamo il pane, ma anche il delivery. Il rapporto degli italiani con il cibo durante il lockdown potrebbe essere sintetizzato così, in bilico tra la smania di impastare e infornare e il piacere di godersi l’illusione di una cena fuori facendosi portare a domicilio sushi, pizza, noodles, poke, hamburger e tutto quello che il variegato mondo del food delivery propone.

A fare una sintesi delle due tendenze ci pensa Cucina a domicilio, un libro edito da Il Cucchiaio d’Argento (19 euro), che snocciola 60 ricette pescando dai piatti che più spesso vengono consegnati a casa, con un tocco di creatività. Si va dall’intramontabile Margherita al croque-monsieur alla menta e Roquefort, dalla soba ai cipollotti con alga nori e salsa al dashi fino all’hot dog alla senape con salmone in crosticina alle mandorle. Abbiamo selezionato tre preparazioni per voi.

Poke di salmone al mango e avocado

(Foto: Il Cucchiaio d’Argento, Cucina a Domicilio, Editoriale Domus)Ingredienti per 4 persone: due cipolle rosse piccole, 800 grammi di filetto di salmone freschissimo per il consumo a crudo, un mango non troppo maturo, tre avocado, un limone verde non trattato, un mazzetto di erba cipollina, due cucchiai di semi di sesamo tostati, tre cucchiai di salsa di soia, tre cucchiai di aceto di riso, olio di sesamo.

Sbucciate le cipolle, affettatele e lasciatele in ammollo in acqua fredda per almeno un’ora sostituendo spesso il liquido, poi sgocciolatele e asciugatele. Sistemate il salmone per qualche minuto in freezer, quindi tagliatelo a fettine regolari di 1,5 centimetri e mettetelo in frigorifero. Sbucciate il mango e gli avocado, tagliate la polpa di entrambi a fettine dello spessore del salmone e poi disponetele nelle ciotole con il pesce e le cipolle, cercando di suddividerle per gruppi cromatici. Lavate e asciugate il limone, tagliatene metà a cubettini e distribuiteli sulla preparazione con qualche stelo di erba cipollina spezzettato (più o meno finemente) e con i semi di sesamo. Spremete il mezzo limone rimasto ed emulsionate il succo con la salsa di soia, l’aceto di riso e tre cucchiai di olio di sesamo, condite il poke e servitelo subito.

Bacon cheeseburger

(Foto: Il Cucchiaio d’Argento, Cucina a Domicilio, Editoriale Domus)Ingredienti per 4 persone: 700 grammi di polpa di spalla di manzo macinata grossolanamente, olio extravergine di oliva, otto fettine di bacon, quattro panini da hamburger, maionese, quattro fette di cheddar, salsa barbecue.

Lasciate la carne a temperatura ambiente per un’ora, poi formate quattro grosse polpette e appiattitele leggermente. Ungete con poco olio una padella capiente, scaldatela molto bene sul fuoco, adagiatevi gli hamburger e cuoceteli dai 2 ai 4 minuti circa per lato, a seconda del grado di cottura preferito. Rosolateli a fiamma viva, in modo che sulla superficie si formi una crosticina che eviterà ai succhi di fuoriuscire. Al momento di girarli utilizzate una spatola per evitare di bucarli. Nel frattempo rosolate il bacon in una padella con un filo di olio fino a quando sarà ben arrostito, ma evitando di farlo seccare. Scolatelo poi sulla carta da cucina, eliminate il grasso dalla padella e scaldate i panini, dalla parte tagliata, per pochi secondi. Spalmate la base del pane con la maionese, aggiungete gli hamburger e copriteli con le fette di cheddar, poi con il bacon e la salsa barbecue. Spalmate la maionese sulla metà superiore del pane, ricomponete i panini e serviteli caldi.

Spaghetti di riso ai gamberi e calamari nel wok

(Foto: Il Cucchiaio d’Argento, Cucina a Domicilio, Editoriale Domus)Ingredienti per 4 persone: 16 gamberi, 5 cm di zenzero fresco, due spicchi di aglio, due cipolle, due cipollotti, tre carote, olio extravergine di oliva delicato, 200 grammi di anelli di calamari piccoli puliti, 400 grammi di spaghetti di riso, 200 grammi di germogli di soia, salsa di soia, aceto di riso, salsa di ostriche, olio di sesamo.

Private i gamberi del filetto nero sul dorso e sciacquateli. Sbucciate e tritate lo zenzero e l’aglio. Affettate le cipolle sbucciate, pulite i cipollotti e tagliateli a rondelle. Spuntate, raschiate e tagliate le carote a bastoncini sottili nel senso della lunghezza. Scaldate una tazzina di olio nel wok, fatevi rosolare l’aglio e lo zenzero per 3 minuti, sempre mescolando per non farli dorare troppo, unite i gamberi e gli anelli di calamari, fateli saltare rapidamente per un paio di minuti, toglieteli dal wok con una schiumarola e metteteli da parte. Aggiungete nel wok le carote, le cipolle e i cipollotti, cuoceteli, sempre mescolando, per 10 minuti circa, in modo che rimangano al dente. Infine, unite ancora i gamberi e i calamari, fateli insaporire per pochi minuti e spegnete il fuoco. Versate abbondante acqua in una casseruola capiente, portatela a ebollizione, spegnete, unite gli spaghetti e mescolateli con una forchetta. Lasciateli in ammollo per 4-5 minuti (per sicurezza, controllate le indicazioni della confezione), poi scolateli e sciacquateli sotto il getto di acqua fredda. Rimettete sul fuoco il wok, unite gli spaghetti, i germogli, otto cucchiai di salsa di soia, due cucchiai di aceto di riso, tre cucchiai di salsa di ostriche e 2-3 cucchiai di olio di sesamo. Fate saltare il tutto a fuoco vivo per amalgamare bene gli ingredienti e servite.

The post Dal poke di salmone al bacon cheeseburger, (il libro con) le ricette dei piatti del delivery appeared first on Wired.

Fonte: Wired