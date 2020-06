Climate Pledge: Verizon, Infosys e RB con Amazon

17 Giugno 2020 – 10:48

Il progetto Climate Pledge lanciato nel 2019 da Amazon in favore della sostenibilità accoglie l’adesione di Verizon, Infosys e Reckitt Benckiser.

