Android celebra il mese del Pride con una serie di sfondi ufficiali

17 Giugno 2020 – 18:43

(Foto: Google)Anche Google partecipa al Pride Month 2020 introducendo nove sfondi per Android che si possono scaricare gratuitamente su qualsiasi smartphone attraverso l’applicazione ufficiale pensata per i Pixel, ma aperta a tutti i modelli. Ecco come fare per installarli.

Il primo passaggio è quello di scaricare l’applicazione ufficiale Sfondi che è gratuita e sviluppata direttamente da Google. Ecco il link dal Play Store. Dopo aver fatto accesso con le proprie credenziali (dovrebbe avvenire in automatico), si aprirà il menu di scelta delle immagini da impostare come sfondo.

Basta scorrere verso il basso per trovare il tab “Pride” che appunto raccoglie nove immagini pensate appositamente per l’evento. Con un tap si apre la collezione e si sceglie quella che si preferisce con un tocco sul comando Imposta sfondo in alto a destra. C’è anche la possibilità di optare per “Sfondo giornaliero” in alto a sinistra che cambia il wallpaper ogni giorno in automatico.

Si può così scegliere l’immagine del quartiere aperto a tutti, la manifestazione che unisce le varie comunità, il gettonato unicorno presente in due varianti, la pista di ballo, l’anguilla elettrica, il settimo cielo, la bandiera arcobaleno e un’opera di Marita Leuver che rappresenta i rapporti.

(Foto: Google)Il mese che celebra l’orgoglio della comunità lgbtq+ e i loro diritti vivrà un evento speciale in streaming di 24 ore il prossimo 27 giugno con l’intervento di celebrità e personalità da tutto il mondo per rispettare le esigenze e le normative di questo periodo di coronavirus Covid-19.

Sempre dall’applicazione Sfondi è possibile anche pescare da quelli animati che erano stati originariamente pensati per i Pixel 4, mentre tra le immagini da evitare assolutamente c’è questa che è in grado di mandare in crash molto pericoloso lo smartphone.

The post Android celebra il mese del Pride con una serie di sfondi ufficiali appeared first on Wired.

Fonte: Wired