Amazon Echo Auto in Italia: Alexa sale in auto

17 June 2020 – 10:30

Amazon porta da oggi il nuovo Echo Auto anche in Italia: prezzo d’esordio pari a 59,99 euro per portare la piena esperienza Alexa sulla propria vettura.

