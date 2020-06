Wired Next Fest 2020, il secondo appuntamento è dedicato alla sostenibilità

16 Giugno 2020 – 18:04

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, ha cambiato pelle trasformandosi in un festival on-line e on-site della durata di 4 mesi, dal 4 giugno all’11 ottobre, realizzato in collaborazione con Audi.

Il 4 e 5 giugno si è svolto Wired Health, il primo appuntamento digitale del Wired Next Fest, il cui live è stato seguito da oltre 50.000 persone. L’evento, disponibile su wired.it, e sui canali social di Wired Italia, ha generato sui social 1.8milioni di impressions. Tra i numerosi speaker di rilievo il Ministro della Salute Roberto Speranza, la Commissaria Europea per la Salute e la Sicurezza Alimentare Stella Kyriakides, l’Immunologo e direttore scientifico Humanitas Alberto Mantovani e Ilaria Capua, Director One Health Center of Excellence University of Florida.

Il 18 giugno si terrà il secondo appuntamento digitale del Wired Next Fest, dedicato al tema della sostenibilità. Esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale si confronteranno per raccontare come la scienza, la cultura, il business, la tecnologia, la ricerca, l’innovazione possono rispondere alle sfide del cambiamento in atto e favorire la ripartenza e uno sviluppo più sostenibile, equo ed inclusivo del Paese. Una giornata per analizzare, confrontarsi e condividere esperienze, strumenti e soluzioni da cui ripartire e che mettono al centro della propria azione l’attenzione all’innovazione responsabile e la questione della trasformazione digitale come opportunità per rispondere ai cambiamenti sociali, economici e culturali in atto.

Tra gli ospiti: Brian Eno, musicista, artista e produttore britannico, considerato uno dei più importanti autori moderni, nonché l’inventore della musica d’ambiente, Pierfrancesco Favino, attore e fresco vincitore del David di Donatello come migliore attore protagonista per Il Traditore di Marco Bellocchio; Riccardo Valentini, Nobel per la pace come membro del consiglio dell’IPCC, professore ordinario in Ecologia Forestale dell’Università degli studi della Tuscia e membro della European Academy of Sciences; Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti che, con una dotazione di circa 1 miliardo di euro, è nato per accelerare la crescita dell’ecosistema del venture capital italiano e portarlo, per dimensioni dei capitali investiti e per numero e qualità degli operatori presenti, al livello dei migliori Paesi europei, nonché delle principali economie comparabili; il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano; Enrico Giovannini, economista, ex ministro e portavoce dell’ASviS, Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è stato membro del “Comitato di esperti in materia economica e sociale” guidato da Vittorio Colao per stilare le linee guida per la ripartenza del Paese “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022” voluto dal governo; Paul Mason, giornalista economico di fama internazionale, pluripremiato, si è occupato di economia per i programmi BBC Newsnight e Channel 4 News. Ha una rubrica settimanale sul Guardian. Il suo ultimo libro è Il futuro migliore. In difesa dell’essere umano. Manifesto per un ottimismo radicale (Il Saggiatore, 2019); Carlo Cresto-Dina, produttore cinematografico (Lazzaro felice di Alice Rohrwacher) e promotore di EcoMuvi, il primo protocollo con le linee guida per set più green e sostenibili; i musicisti Max Pezzali e Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), fondatori della DPCM Squad, superband composta da numerosi artisti italiani uniti sotto il segno della beneficenza; infatti, tutti i proventi del primo singolo Una canzone come gli 883 uscito lo scorso 5 giugno, saranno devoluti a un fondo per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo e della musica, in questo difficilissimo momento causato dall’emergenza Coronavirus che ha fermato quasi completamente l’industria discografica e dei live; Ludovico Bessegato, regista, e il cast di Skam Italia – Beatrice Bruschi, Martina Lelio, Ludovica Martino, Mehdi Meskar –, serie tv cult sul mondo degli adolescenti arrivata alla quarta stagione; Cristina Fogazzi, in arte @estetistacinica, imprenditrice e fenomeno virale, ha più follower di un’influencer tout court, apre pop-up store e negozi in tutta Italia dedicati alla cosmesi senza dimenticare il riuso e la filiera corta; Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), che si occupa di gender gap nelle professioni tecniche e scientifiche; Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director CBG Huawei Italia; Roberto Cingolani, fisico e Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo S.p.A; Guido Maria Brera, esperto di finanza e scrittore, tra i soci fondatori del Gruppo Kairos, autore del romanzo I Diavoli. La finanza raccontata dalla sua scatola nera (Rizzoli, 2014), best seller da cui Sky ha realizzato l’omonima serie tv e de La fine del tempo recentemente pubblicato da La nave di Teseo.

L’appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su Next.Wired.it, il portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia. I prossimi appuntamenti digitali del Festival si terranno il 9 e 23 luglio, il 17 e 30 settembre, per poi approdare il 10 e 11 ottobre a Milano per un grande evento aperto a tutta la cittadinanza.

Il Wired Next Fest, realizzato in collaborazione con Audi, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner:

Mobile Partner: Huawei;

Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone;

Partner Istituzionale: Regione Puglia – Puglia Sviluppo;

Educational Partner: Istituto Marangoni Firenze;

Event supporter: Arexpo, Leonardo, Pasqua Vini;

Production: Piano B;

Fondazione AIRC è content partner del Wired Next Fest.

Gli eventi fanno parte delle 4 anime del brand in cui rientrano inoltre il digitale, la consulenza e il magazine, tutte caratterizzate da un valore comune: la qualità. A testimoniarlo i recenti premi vinti alla competizione internazionale SPD Design Award 2020 in cui Wired Italia si è aggiudicato 5 medaglie (2 ori e 3 argenti), tra cui quella d’oro come miglior magazine nella categoria business/science/technology e d’argento per il design dell’intero numero con il volume 91 dell’inverno 2019/2020.

