Sky Wifi, nasce l’Ultra Network in fibra di Sky

16 Giugno 2020 – 13:49

Sky Wifi è disponibile da oggi in Italia: nasce la Ultra Network di Sky con offerta di banda larga in fibra ottica con 1Gbit di velocità in download.

