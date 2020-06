Questo videogioco sarà prescritto come medicinale

16 Giugno 2020 – 17:28

Si chiama EndeavorRx ed è uscito da uno studio clinico durato 7 anni effettuato su più di 600 pazienti. La Food and Drugs Administration statunitense ha deciso che potrà essere utilizzato come farmaco per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione, insieme a programmi educativi e altre terapie.

Fonte: Fanpage Tech