Per il M5s è l’occasione giusta di scaricare le simpatie chaviste

16 June 2020 – 11:40

(Foto: Giuseppe Ciccia / Pacific Press/Sipa USA)Che il ministro degli Esteri venezuelano dell’epoca, Nicolás Maduro futuro dittatore e successore di Hugo Chávez, potesse ritenere il nascente Movimento 5 stelle uno schieramento “rivoluzionario di sinistra e anticapitalista” sarebbe un capolavoro degno di Totò che vende la fontana di Trevi a Decio Cavallo. Detto questo, sull’inchiesta del quotidiano spagnolo Abc sul presunto finanziamento da 3,5 milioni di euro a favore del M5S, che cita come fonte un documento dell’intelligence di Caracas datato 25 luglio 2010, nulla si può dire. Anzi, alcuni dettagli alimentano il sospetto che si tratti di un falso. Il che, come giustamente segnala il Corriere della Sera, non significa che quella valigetta diplomatica non possa essere effettivamente passata di mano. Ma tempistica, modalità di diffusione e altri pezzi dello sgangherato puzzle intercontinentale sembrano non tornare. E sollevano il sospetto di un attacco sferrato non solo al Movimento ma in fondo alla tenuta dell’esecutivo italiano, di cui i parlamentari di quel partito sono la base del consenso alla Camera e al Senato.

Non troppo utile, ai nostri fini, entrare nei dettagli. L’agenzia Nova segnala alcuni errori piuttosto significativi: l’intestazione stessa, “Ministero de la Defensa” da cui manca “del Podel Popular”. Il timbro con il cavallo bianco che galoppa dalla parte sbagliata. La data, che sembra aggiunta successivamente. Sul tema se ne saprà di più dalle indagini dell’Aise mentre ai servizi interni dell’Aisi spetterà verificare se vi siano effettivamente stati contatti, anche indiretti, tra Gianroberto Casaleggio e personaggi o intermediari riconducibili alle gerarchie venezuelane di quegli anni.

Insomma, c’è da capire se il documento sia vero o falso, se le informazioni che contiene possano essere vere, false o parzialmente vere – e in questo caso, quale fosse l’interesse venezuelano all’epoca – ma soprattutto perché questa storia sia stata innescata proprio ora. Nel caso, starà alla magistratura avviare un’indagine, come accaduto con i presunti fondi russi alla Lega. Sul piano politico, invece, un problema rimane.

Il Movimento 5 stelle, e chiunque voglia contenderne la leadership da qui ai prossimi mesi dopo il ritorno sulla scena di Alessandro Di Battista, dovrebbe cogliere l’occasione non solo per chiedere chiarezza assoluta – è una di quelle storie in cui non bastano le smentite, servono le prove – ma anche per prendere finalmente le distanze da quel feroce regime che ha affamato decine di milioni di persone, sequestrato, torturato e ucciso migliaia di connazionali e tiene in carcere centinaia di prigionieri politici. Una narcodittatura le cui forze di sicurezza, secondo Amnesty International, sono responsabili di “esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari, uso eccessivo della forza e uccisioni illegali, nel quadro di una violenta repressione contro il dissenso“. Ma della quale troppe volte esponenti di quel movimento hanno preso le difese.

Lo raccontava già Il Foglio lo scorso anno, per sottolineare le contraddizioni proprio di Di Battista che nel pieno della guerra civile fra Maduro e Juan Guaidó, presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamatosi presidente, posizionava il movimento su un piano di neutralità. Dopo che tuttavia, per anni, si era dimostrato solidale col dittatore venezuelano: è per esempio il caso del celebre convegno “L’alba di una nuova Europa” del 13 marzo 2015 a Montecitorio, dove l’ex parlamentare e il futuro sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, organizzatori, applaudivano a dichiarazioni di questo tenore: “L’Alba subisce attacchi violentissimi dal capitalismo e dell’impero. Voglio fare un grande applauso al governo Maduro, al popolo bolivariano, ai compagni venezuelani che stanno subendo un attacco senza precedenti di guerra militare, terroristica. Siamo tutti Chávez, dobbiamo esserlo tutti i giorni”. Firmato: Luciano Vasapollo, docente di economia alla Sapienza. L’Alba sta ovviamente per “Alleanza bolivariana per le Americhe”, l’organizzazione fondata nel 2004 proprio da Chávez e Fidel Castro.

Il racconto sarebbe lunghissimo. Ci sono diverse mozioni parlamentari fra il 2018 e il 2019 in cui si tessevano le lodi del regime chavista con passaggi che letti oggi, ma già allora, apparivano del tutto surreali: “La fame è stata ridotta del 21,1 per cento”; “l’Unesco ha dichiarato il Venezuela Paese libero dall’analfabetismo nel 2005”. E ancora, come ricorda Linkiesta, “il programma Barrio Adentro ha permesso la costruzione di più di 13mila centri medici”. Con accuse all’opposizione venezuelana.

C’è la scelta di votare contro un’altra mozione, presentata da Pier Ferdinando Casini nel gennaio 2017, che inchiodava invece il regime alle sue responsabilità. C’è la missione a Caracas del marzo seguente per un incontro, pure questo ai limiti del surreale, con la comunità italovenezuelana: parteciparono Manlio Di Stefano, capogruppo alla commissione Affari esteri della Camera e appunto futuro sottosegretario agli Esteri; Ornella Bertorotta, capogruppo alla commissione Affari esteri del Senato; Vito Petrocelli, vicepresidente del Comitato italiani all’estero. Ne approfittarono anche per partecipare alla commemorazione della morte di Chavéz.

C’è, ancora, ovviamente la posizione inspiegabile sui fatti dello scorso anno che ha costretto l’Italia all’isolamento dal resto d’Europa, certificata d’altronde dall’astensione del 31 gennaio scorso (insieme a Lega e a cinque dem) su una risoluzione che riconosceva Guaidó approvata dal Parlamento europeo. Così come l’opposizione alla mozione che chiedeva libere elezioni in Venezuela votata alla Camera e al Senato. E infinite altre sfumature di chavismo all’amatriciana.

Tutto questo con un succoso condimento di disorientamenti assortiti – chi si ricorda Di Maio che parlava di “Pinochet dittatore del Venezuela”? – che lasciano l’impressione di un movimento guidato negli anni, su questi punti, da pochi ultrasimpatizzanti del tutto privi di un quadro obiettivo della situazione del paese sudamericano. E intenti negli ultimi mesi a ricostruire in tutta fretta una neutralità di facciata.

Tutto questo non c’entra con le accuse mosse da Abc ma c’entra con le posizioni internazionali della principale forza che sostiene il governo: non ha mai fatto i conti col suo pur breve ma grottesco passato di sostegno a un regime sanguinario. Sarebbe questa l’occasione giusta per scusarsi con gli italiani e venezuelani, prendere le distanze, fare chiarezza al suo interno e accompagnare un’eventuale indagine della magistratura.

