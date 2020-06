Lg Velvet arriva in Italia e costa 649 euro

16 June 2020 – 11:52

(Foto: Lg)Dopo essere stato già annunciato in patria, Lg Velvet si presenta anche per il mercato italiano dove debutta in promozione diversi accessori. Il nuovo top di gamma va a aprire una nuova via come testimoniato già dalla scelta del nome. I punti forti dello smartphone sono un’estetica ricercata, una particolare attenzione al compartimento fotografico e un prezzo che rimane abbordabile.

Lg Velvet si insedia in una fascia che si potrebbe definire come media premium dato che offre molto di più di quella economica K, ma rimane qualche gradino sotto le ammiraglie come Lg V60 ThinQ ufficializzata di recente. Del modello citato riprende lo stesso schermo oled con diagonale da 6,8 pollici fhd+, ma è l’unico punto di contatto dato che dall’estetica al resto dell’hardware tutto è differente.

Rispetto al resto del catalogo abbastanza omogeneo nelle linee, Lg Velvet vira verso scelte più originali e piacevoli come una curvatura sia sul fronte sia sul retro e una superficie metallica dai riflessi cangianti nella colorazione più interessante chiamata Illusion Sunset, le altre tre sono aurora green (verde), bianco e grigio.

Le tre fotocamere (48 megapixel f/1,8 + grandangolo 8 megapixel 120 gradi f/2,2 + profondità 5 megapixel f/2,4) sono orientate verticalmente e piazzate sul lato sinistro del posteriore, mentre la fotocamera anteriore da 16 megapixel (f/1,9) è ancora all’interno di un notch. Il peso si attesta sui 180 grammi, lo spessore è di 7,85 mm e c’è la certificazione ip68 per polvere e acqua.

(Foto: Lg)La scheda tecnica di Lg Velvet gira attorno al collaudato chip Snapdragon 765g già predisposto al 5G (proprio per tenere valori di peso e spessore bassi) accompagnato da 6 gb di ram e 128 gb interni (che sono però ufs 2,1), non ci può essere il wi-fi 6 visto il processore, ma è presente l’nfc. La batteria è da 4300 mAh e si può caricare anche wireless.

Lato software, a bordo c’è Android 10 e tra le funzionalità si segnala la possibilità di controllare il time-lapse modificando la velocità di registrazione in tempo reale, ci sono diversi effetti e filtri speciali per i selfie e la gestione dei prestanti microfoni sia per video asmr sia per effetto audio bokeh in ambienti rumorosi.

Il prezzo di Lg Velvet è di 649 euro. Dal 15 al 30 giugno c’è la promozione di lancio che regala Lg Dual Screen (custodia con schermo secondario interno e di servizio esterno), cuffie Lg Tone free hbs-fn6 e cover per un totale di 400 euro di valore del pacchetto. A luglio la promozione prosegue con cuffie e cover in omaggio.

