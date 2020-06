Le immagini della seconda stagione di The Umbrella Academy

16 Giugno 2020 – 18:04

Sono state diffuse in queste ore le prime immagini ufficiali relative alla seconda stagione di The Umbrella Academy. Tratta dalla nota serie di fumetti scritti da Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá, la serie paranormale vedrà debuttare i nuovi episodi sulla piattaforma di streaming Netflix a fine luglio. Confermati nel cast gli attori Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min. Il che potrebbe apparire come una sorpresa, dato che alla fine del primo ciclo i protagonisti avevano fallito il tentativo di sventare l’apocalisse di Vanya nel 2019.

Ora, però, li ritroviamo in una dimensione decisamente inedita: Cinque ha avvertito più volte la sua bizzarra famiglia che usare i poteri per sfuggire alla fine del mondo sarebbe stato rischioso. In un modo o nell’altro, è comunque riuscito a usare le sue facoltà speciali per compiere un salto temporale e portare tutti i fratelli a Dallas, in Texas (e proprio Dallas s’intitola il secondo volume dei fumetti). Ma il problema non è solo dove, piuttosto quando: i vari personaggi sono stati sparpagliati in diversi punti nel tempo dal 1960 al 1963. La missione per i membri dell’Umbrella Academy, adesso, sarà quindi quella di riunirsi in uno stesso momento e arrivare una volta per tutte a comprendere quali sono le cause che hanno scatenato l’apocalisse. Niente affatto semplice, visto che sono pure inseguiti da un trio di spietati assassini svedesi.

Nel viaggio nel tempo i protagonisti di The Umbrella Academy faranno anche nuovi incontri: la casalinga texana Sissy (Marin Ireland), la camaleontica Lila (Ritu Arya) e il volitivo Raymond (Yusuf Gatewood). I 10 episodi debutteranno, appunto, in streaming a partire dal 31 luglio.

